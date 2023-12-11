Словацькі перевізники відновили блокаду на кордоні України

Водії словацьких вантажівок відновили блокаду руху через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород". Нині в черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки, кажуть в ДПСУ.

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) з 16:10 відновили блокування руху українських вантажівок через контрольно-пропускний пункт (КПП) "Вишнє Нємецьке", суміжний з українським пунктом "Ужгород". Про це у понеділок, 11 грудня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"О 16:10 представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке". Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначили прикордонники, на виїзд зі Словаччини рух вантажівок не блокують, а пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі. Зазначається, що нині перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним словацькому "Вишнє Нємецьке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки.

Блокада українського кордону

4 грудня представники словацької спілки перевізників припинили блокувати рух українських вантажівок на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород", який є єдиним КПП між Словаччиною та Україною для великовагових авто. Це сталося після чотирьох днів акції з блокування, якою словацькі перевізники приєдналися до польських страйкарів.

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Таким чином перевізники демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").