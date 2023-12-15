Словаки розблокували рух фур через кордон з Україною

Представники словацьких перевізників на невизначений термін розблокували рух вантажівок на в'їзд у Словаччину. Своє рішення вони пояснили тиском з боку української сторони.

Представники словацьких перевізників на невизначений термін розблокували рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску “Вишнє - Нємецке”. Про це у п’ятницю, 15 грудня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

“З моменту припинення блокування станом на 09:00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску “Ужгород” оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 - перебувають в електронній черзі на виїзд з України”, - йдеться у повідомленні ДПСУ у Telegram.

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) своєю чергою повідомила, що у ніч п'ятницю припинила блокаду пункту перетину кордону з Україною. "З українського боку на нас чиниться такий тиск, що це неможливо більше терпіти", - сказав голова Unas Станіслав Скала у коментарі інформаційній агенції TASR, цитує dpa.

Ввечері напередодні, 14 грудня, в UNAS оголосили, що блокаду буде знято на вимогу словацьких прикордонників. Ця вимога була виконана, "тому що вони також поважали наше право на протест", наголосили в спілці словацьких перевізників.

Блокада українського кордону словаками

1 грудня представники словацької спілки перевізників почали безстрокову акцію з блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород", який є єдиним КПП між Словаччиною та Україною для великовагових авто. Словацькі перевізники у такий спосіб приєдналися до польських страйкарів, які вже більше місяця блокують КПП на кордоні з Україною.

Вже 4 грудня представники словацької спілки перевізників припинили блокувати рух українських фур, але з 16:10 понеділка, 11 грудня, знов відновили свою акцію. З вечора 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію.

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Акція польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП: "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині". 11 грудня польські автоперевізники завершили блокаду пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Цією акцією поляки демонструють протест проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

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"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.

Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.