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Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Ігор Бурдига
1 год. тому

У Києві назвали голосування словацького парламенту за визнання Голодомору геноцидом українського народу актом історичної справедливості та нагадали про відповідальність за нові злочини.

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Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві
Пам'ятник жертвам Голодомору в КиєвіФото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance

Депутати парламенту Словаччини проголосували у вівторок, 20 червня, за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це у Twitter повідомили президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

Обидва привітали голосування словацьких парламентарів. Зеленський назвав його "вагомим внеском у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв". А Кулеба зазначив, що цей "акт історичної справедливості служитиме суворим нагадуванням про нашу відповідальність за те, щоб агресори не лишились безкарними". 

Визнання у світі Голодомору геноцидом

Голодомор 1932-1933 років забрав життя мільйонів українців, хоча й не був наслідком неврожаю. Десятиріччями ці події замовчувались радянською владою. Їхнє активне історичне дослідження розпочалося зі здобуттям Україною незалежності.

У 2006 році Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу.

У 2009 році Служба безпеки України (СБУ) провела розслідування тих подій і звинуватила в організації геноциду керівництво СРСР, радянської України, Всесоюзної комуністичної партії більшовиків та Комуністичної партії України: Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазара Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубара та Менделя Хатаєвича. В січні 2010 року Апеляціний суд Києва підтвердив ці висновки, але закрив справу через смерть обвинувачених.

Позиції СБУ та суду наразились на юридичну критику як всередині, так і за межами України, зокрема через оцінку подій 80-річної давнини з позиції сучасного законодавства. Чимало істориків також критикують застосування до подій 1932-1933 років терміну "геноцид", стверджуючи що трагічний масовий голод був результатом комплексу складних причин в політиці більшовиків, а не тільки злого умислу керівництва партії.

Попри це у 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відтоді його підтримали понад 30 країн, при чому половина з них - після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Грицак про визнання Голодомору геноцидом

 

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