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Словаччина і Україна уклали угоду щодо торгівлі зерном - ЗМІ

Аліна Коломієць
21 вересня 2023 р.

Україна та Словаччина досягли угоди про нову систему торгівлі зерном, яка до кінця 2023 року призведе до скасування діючої заборони на імпорт агропродукції з України, повідомляє AFP.

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Збір зерна
Збір врожаю в Україні Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Словаччина та Україна уклали угоду про нову систему торгівлі зерном, завдяки якій до кінця 2023 року має бути скасована поточна заборона на імпорт агропродукції з України. Про це у четвер, 21 вересня, повідомляє агенція AFP з посиланням на заяву міністерства сільського господарства Словаччини.

"Доки ця система не буде запущена і не буде протестована її повна функціональність, заборона на імпорт чотирьох товарів з України... все ще діятиме до кінця 2023 року", - йдеться в заяві.

Також AFP посилається на слова речника відомства, який повідомив, що під час телефонної розмови з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, яка відбулася напередодні, словацький міністр Йозеф Біреш попросив, "щоб Україна припинила всі юридичні дії проти Словаччини, які вона оголосила, а також заяви про припинення торгівлі сільськогосподарською продукцією зі Словаччини в Україну".

"Міністр Сольський вчора пообіцяв покласти край цим діям", - сказав речник міністерства.

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Нагадаємо, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів також телефонну розмову з польським колегою Робертом Телусом, заявила пресслужба українського відомства. Сторони обговорили ситуацію з експортом українського зерна та шляхи її врегулювання. "Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Зерновий" конфлікт

Після зняття 15 вересня Єврокомісією обмежень на імпорт українського зерна Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних заборон, незважаючи на вказівку Брюсселя. Україна, своєю чергою, подала проти них позови до Світової організації торгівлі.

Утім, суперечка з Польщею перейшла на вищий рівень. Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН 19 вересня заявив, що йому тривожно бачити, як "деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер". За його словами, "може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Водночас  президент Польщі Анджей Дуда скасував заплановану в рамках Генасамблеї ООН зустріч із Зеленським. Наостанок він прокоментував "зернову кризу" і порівняв Україну з потопаючим, "який має неймовірну силу через особистий страх, викид адреналіну і може просто потопити рятівника". А згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передає зброю Україні - бо озброюється сама.

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