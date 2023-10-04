ФІФА також допустила юнацькі збірні РФ до своїх турнірів

Футбольні команди із РФ у віковій категорії до 17 років зможуть виступити на Чемпіонаті світу з футболу, вирішили у ФІФА. Нещодавно юнацькі збірні РФ допустили і до турнірів під егідою УЄФА.

Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) повернула до міжнародних змагань російські команди у віковій категорії до 17 років. Відповідне рішення було ухвалене в середу, 4 жовтня, на засіданні Ради ФІФА .

Передбачено, що усі матчі російські команди проводитимуться під назвою "Футбольний союз Росії", а не "Росія". Також вони мають виступати без прапора РФ, гімну, національної ігрової форми.

Водночас ФІФА засудила війну Росії проти України та підтвердила, що інші умови рішення від 28 лютого 2022 року - відсторонення усіх інших команд РФ (клубів і національних збірних) - залишатиметься в силі до завершення війни.

Рішенні ФІФА означає, що молодіжні чоловічі і жіночі збірні РФ у віковій категорії до 17 років зможуть брати участь у Чемпіонат світу з футболу U-17. Втім, для цього їм потрібно туди кваліфікуватися. Це можна зробити через чемпіонат Європи серед юнаків віком до 17 років під егідою Європейсього футбольного союзу (УЄФА), який ще 26 вересня дозволив російським збірним U-17 брати участь у міжнародних турнірах.

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УАФ звернулася до ФІФА та УЄФА

Водночас Українська асоціація футболу (УАФ) вже звернулася до ФІФА, УЄФА та національних асоціацій Європи з офіційним листом, з проханням переглянути рішення виконкому УЄФА щодо допуску російських команд U-17 до міжнародних змагань.

"Хоча ми повністю підтримуємо будь-які дії, спрямовані на допомогу дітям, це рішення виглядає сліпим до страждань українських дітей. Російські солдати продовжують вбивати та викрадати українських дітей і знищувати цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому напередодні, 3 жовтня. В ньому УАФ також закликала ФІФА та УЄФА "протистояти насильству та свавіллю РФ".

Раніше УАФ заявляла, що українські команди бойкотуватимуть турніри, в яких братимуть участь російські спортсмени. Згодом до бойкоту долучилися інші країни, зокрема Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція та Данія.