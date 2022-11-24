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Фото: Photoshot/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Слідчі обшукали енергокомпанію з російськими власниками

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Співробітники СБУ та ДБР провели обшуки у компанії, що контролює шість обленерго та має кінцевих бенефіціарів в РФ, які перебувають під санкціями РНБО.

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Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з представниками Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки в енергетичній компанії, що контролює шість обленерго та має російських власників. Про це у четвер, 24 листопада, повідомляється на сайті СБУ.

За інформацією СБУ, кінцеві бенефіціари цієї компанії спільно з російським оборонним концерном беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення, створюючи загрозу обороноздатності та економічній безпеці України. Вони також володіють активами в анексованому Росією Криму та на території Росії. Ці особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Серед власників компанії колишній віцеспікер російської Ради Федерації та власник футбольного клубу ЦСКА, а також колишній віцеспікер Державної думи Росії, повідомляється на сайті СБУ.

Їм інкримінують, зокрема, фінансування тероризму, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та створення злочинної організації.

Офіс генпрокурора повідомляє про обшуки в компанії VS Energy

Водночас Офіс генерального прокурора України того ж дня повідомляв про обшуки в рамках розслідування протиправної діяльності групи компаній VS Energy, контрольованої громадянами РФ.

У відомстві зазначають, що власники компанії також перебувають під санкціями ЄС та США.

За інформацією прокуратури, злочинна організація через групу компаній VS Energy консолідувала частину об'єктів енергетичної критичної інфраструктури у Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та в Києві.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на акції зазначених обленерго. Ними володіють у різних пропорціях ТОВ "ВС Груп Менеджмент" і нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., що об'єднані у групу VS Energy, пише інформагентство "Інтерфакс-Україна". 

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