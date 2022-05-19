Слідчі зафіксували загибель ще трьох дітей у Маріуполі

В Україні зросло офіційно підтверджене число загиблих і постраждалих дітей унаслідок агресивної війни Росії. Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 17 червня, даними Офісу генерального прокурора, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще двох дівчаток 12 років та хлопчика 5 років внаслідок обстрілу військами РФ Маріуполя у період з березня до травня. Таким чином офіційно підтверджена загальна кількість неповнолітніх жертв війни становить 322 загиблих та понад 580 поранених, додали у відомстві.

"Станом на ранок 17 червня 2022 року понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 322 дитини загинуло та понад 581 поранено", - йдеться в повідомленні.

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, уточнили в публікації.

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Названі цифри не остаточні, адже нині триває подальша робота щодо встановлення ще можливих жертв серед дітей у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, кажуть у відомстві.

Також унаслідок бомбувань та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2028 навчальних закладів. З них 209 зруйновано повністю, підрахували в Офісі генпрокурора.

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