Слідчі у ФРН мають сотні даних про воєнні злочини в Україні

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 18 червня (час київський).

++09.05++

Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Ворог знову обстріляв Криворізький район. Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав Резніченко у Telegram.

++08.50++

На Сході України російські війська обстрілювали з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке. Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. Про це повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України.

++08.30++

Реалізація плану адміністрації Джо Байдена з продажу Україні чотирьох американських розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, здатних нести ракети Hellfire, призупинена через побоювання, що обладнання може потрапити до російських військових. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела. Заперечення пов'язані з тим, що радар та оптико-електронна система на безпілотниках можуть становити загрозу безпеці США у разі їх потрапляння до російських військових.

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++08.10++

Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) у ФРН має сотні свідоцтв воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні. "На даний час ми отримали трьохзначне число даних", - заявив керівник BKA Гольґер Мюнх (Holger Münch) в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag. Він наголосив, що розслідування проводяться не тільки щодо воєнних злочинів, але й щодо осіб, політично відповідальних за їх вчинення. "Наша мета - виявлення відповідальних за злочини і притягнення їх до відповідальності". BKA відпрацьовує різні версії, розшукує свідків і очевидців та збирає докази. "Тиаким чином ми готуємося до ймовірного висунення обвинувачень особам, які несуть відповідальність в Німеччині за воєнні злочини в Україні". Згідно з міжнародним правом, воєнні злочинці можуть бути засуджені також у Німеччині.

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++08.00++

Російські сили продовжують спроби перерізати українські шляхи сполучення з Лисичанськом як з півночі у бік Слов'янська, так і з півдня у районі Бахмута, випливає із щоденного зведення американського Інституту дослідження війни (ISW). За його даними, українські сили, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма задля відвернення російських військ від наступальних операцій у напрямку Слов'янська та порушення російських шляхів постачання.

У Запорізькій області російські війська продовжують перегрупування та перекидання особового складу для утримання оборонних позицій вздовж лінії фронту, зазначається далі.

++07.40++

ООН оновила дані щодо жертв війни РФ проти України

У період з 4.00 ранку 24 лютого, коли розпочалася збройна агресія Російської Федерації, до опівночі 16 червня 2022 року Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зареєструвало 4509 убитих та 5585 поранених серед цивільного населення в Україні. До більшості зареєстрованих випадків загибелі та поранень призвели удари зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, включаючи обстріли із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари. "УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень досі чекають на підтвердження", - ідеться у заяві.

++07.00++

Російські війська завдали ракетного удару по нафтопереробному заводу та об'єктах інфраструктури у Кременчуці, що на Полтавщині, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. "Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Подробиці - пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях!", - написав Лунін уTelegram.

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