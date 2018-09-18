Sky News: Великобританія через російську загрозу створює кібервійсько

Великобританія вирішила створити наступальний підрозділ кібервійськ чисельністю до 2000 осіб. Про плани Лондона збільшити власну потужність вести війни у кіберпросторі повідомляє у четвер, 20 вересня, телеканал Sky News. Очікується, що про створення кіберсил учетверо більших за підрозділ кіберзахисту буде оголошено незабаром.

З посиланням на джерела видання повідомляє, що до складу нового утворення увійдуть чиновники з Центру урядового зв'язку, військові та найманці на контрактній основі. Фінансування називають в обсязі більше 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Цей план, зазначає Reuters, розробили на тлі зростання кіберзагроз з боку Росії, а також чергового загострення після отруєння в Солсбері.

Російські хакери вже кілька років перебувають у центрі уваги фахівців з кіберзлочинності. Нещодавне розслідування AP показало, що пов'язувані з Кремлем члени групи Fancy Bear роками намагалися зламати листування високопосадових священиків, наближених до Константинопольського патріарха Варфоломія I. Вони також намагалися зламати електронну пошту Демократичної партії США, оборонних підрядників, розвідників, журналістів та навіть дружин американських військових.