 Sky News: Великобританія через російську загрозу створює кібервійсько | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

Sky News: Великобританія через російську загрозу створює кібервійсько

Сили наступу в кіберпросторі будуть більшими за підрозділи, які курують інформаційну безпеку, повідомляє Sky News.

Російські хакери Fancy Bear - одна з відомих кіберзагроз

Великобританія вирішила створити наступальний підрозділ кібервійськ чисельністю до 2000 осіб. Про плани Лондона збільшити власну потужність вести війни у кіберпросторі повідомляє у четвер, 20 вересня, телеканал Sky News. Очікується, що про створення кіберсил учетверо більших за підрозділ кіберзахисту буде оголошено незабаром.

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Ще одна країна Балтії посилює свою кібероборону. Найбільші інформаційні портали Литви уклали угоду з міноборони країни щодо співпраці у протидії можливим атакам російських хакерів. (28.08.2018)

Російські хакери з угруповання Fancy Bear намагалися зламати листування наближених до Константинопольського патріарха Варфоломія, який розглядає можливість надати Українській православній церкві томос. (27.08.2018)

З посиланням на джерела видання повідомляє, що до складу нового утворення увійдуть чиновники з Центру урядового зв'язку, військові та найманці на контрактній основі. Фінансування називають в обсязі більше 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Цей план, зазначає Reuters, розробили на тлі зростання кіберзагроз з боку Росії, а також чергового загострення після отруєння в Солсбері.

Російські хакери вже кілька років перебувають у центрі уваги фахівців з кіберзлочинності. Нещодавне розслідування AP показало, що пов'язувані з Кремлем члени групи Fancy Bear роками намагалися зламати листування високопосадових священиків, наближених до Константинопольського патріарха Варфоломія I. Вони також намагалися зламати електронну пошту Демократичної партії США, оборонних підрядників, розвідників, журналістів та навіть дружин американських військових.

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