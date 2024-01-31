Шкода довкіллю України від війни перевищила 2,2 трлн гривень

Збитки для довкілля України від російської агресії вже перевищили 2,2 трильйона гривень. Від війни страждає екологія і сусідніх європейських країн.

За час повномасштабного вторгнення РФ довкілля України зазнало збитків на 2,2 трильйона гривень. Сюди входять 1024 мільярди гривень збитків від засмічення земель та забруднення ґрунтів, 1081 мільярд гривень шкоди від забруднення повітря, зокрема горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, загоряння інших об'єктів, а також 82,2 мільярда гривень збитків від забруднення та засмічення водних ресурсів і морських вод.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у відповідь на запитання DW під час пресконференції в рамках міжнародного форуму United for Nature. Agenda for Ukraine.

За його словами, на даний момент зафіксовано 3600 злочинів проти довкілля України. "Першим викликом з відновлення довкілля є розмінування території. Ми маємо сьогодні понад 172 тисячі квадратних кілометрів потенційно замінованих територій. Відновлювати екосистему ми можемо тільки після розмінування. Тому розмінування це перша позиція в пункті 8 формули миру", - сказав Стрілець.

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Окуповані заповідники та шкода флорі й фауні

За даними міндовкілля, загальна оцінка викидів парникових газів, які безпосередньо або опосередковано пов'язані зі збройною агресією РФ, - 150 мільйонів тонн СО2, в тому числі викиди від пожеж, військової діяльності, від витоків природного газу з пошкоджених гілок газопроводів Nord Stream1 і Nord Stream 2, від збільшення використання палива авіаційними компаніями у зв'язку з забороною польотів через територію РФ і Білорусі.

Окрім цього, 812 заповідних об'єктів зазнали ураження війною, а 514 об'єктів природоохоронного заповідного фонду залишаються окупованими, з них 10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники.

Нанесено шкоду 600 видам тварин, 750 видів рослин і грибів, включно з видами з Червоної Книги. Наприклад, за даними національного природного парку "Тузловські Лимани" в Одеській області зафіксовано 122 смерті представників китоподібних трьох видів (азовка, афаліна, білобочка) та задокументовано більше тисячі повідомлень про загибель дельфінів на узбережжі України, Туреччини та Болгарії.

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Наслідки від агресії РФ для екології країн Європи

Про шкоду довкіллю від війни, яку розв'язала Росія, говорить не тільки Україна, а й сусідні країни. "Ми бачимо зміни якості повітря та води, і можливо будуть подальші зміни, про що заявляють вчені. Ми також бачимо активну міграцію тварин, що пов'язано з пожежами лісів в Україні та звуками вибухів", - сказала міністерка довкілля Молдови Йорданка-Родіка Йорданов.

Румунія наполягає, що є потреба у постійному моніторингу, відстеженні та фіксуванні збитків довкіллю країнам Європи від російської збройної агресії в Україні. "Важливо це відслідковувати, бо по закінченню війни за це має заплатити агресор", - заявив румунський міністр довкілля, водних і лісових ресурсів Мірча Фекет.

Україна розробляє політичний і юридичний механізми притягнення до відповідальності Росії та стягнення збитків, зокрема щодо екології. Вона започаткувала відповідну декларацію та чекає на приєднання до неї інших країн. "Такий трек притягнення до відповідальності за збитки довкіллю робиться вперше у світі. Вже є реєстр збитків. Там є екологічна складова і далі будуть напрацьовуватися механізми, як це стягувати з Росії. Це мінімізуватиме вірогідність збройних конфліктів, бо агресор розумітиме, що війна це не тільки дорого через вартість військової техніки та боєприпасів, а й через те, що довкілля коштує дорого, бо руйнується під час війни", - сказав Стрілець.

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