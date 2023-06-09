Деякі зі скарбів виставки були знайдені під час археологічних розкопок у Криму за кілька років до неї. Наприклад, ось ці сережки є результатом розкопок 2008 року в пізньоантичному могильнику Джург-оба, що знаходиться неподалік села Завітне Ленінського району Криму. Некрополь лежить на 1200 метрів північніше античного міста Кітей, яке входило до складу Боспорської держави.