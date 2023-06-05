СКЦ відновив інспекції суден у "зерновому коридорі"

Після чотириденної паузи проведено перші інспекції суден інспекторами Спільного координаційного центру. Вперше з початку місяця пропущено суховантаж до порту "Південний", кажуть у СКЦ.

Після чотириденної паузи проведено перші інспекції суден інспекторами Спільного координаційного центру. Вперше з початку місяця пропущено суховантаж до порту "Південний", кажуть у СКЦ.

Інспектори Спільного координаційного центру (СКЦ) провели в понеділок, 5 червня, щонайменше по одній інспекції на вхід і на вихід, які стали першими після 31 травня. Як зазначається на сайті СКЦ, на вхід до порту "Південний" пропущено суховантаж Navios Sagittarius тоннажністю 75,6 тисячі тонн під прапором Панами. Цей суховантаж став першим судном у напрямку цього порту, пропущеним після 2 травня.

Читайте також: У ЄС стурбовані вибірковою забороною імпорту агропродукції з України - ЗМІ

У напрямку на вихід СКЦ у понеділок провів інспекцію суховантажу Maroulio S, що прямує з порту "Чорноморськ" до Іспанії з 65,84 тисячі тонн кукурудзи в трюмах.

У Києві кажуть, що РФ порушила сталий алгоритм

Тим часом міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило, що попри відновлення реєстрації, РФ порушила сталий алгоритм реєстрації та інспектування суден.

"Росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, що вже тривалий час (деякі понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти. Реєстрація вхідного флоту російською стороною в Спільному координаційному центрі (СКЦ) здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою та непрозорою", - йдеться в дописі на Facebook-сторінці українського відомства.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про пропозицію ООН розпочати підготовку до експорту російського аміаку з Одеського припортового заводу заради збереження зернової угоди.

Нинішня так звана "зернова угода" діятиме до 18 липня.