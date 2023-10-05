  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Скарга в СОТ "на паузі": Польща привітала рішення України

Олександр Куницький
5 жовтня 2023 р.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус наголосив на необхідності відкликання скарги, а не її призупинення. Це важливо для покращення відносин України та Польщі, додав він.

https://p.dw.com/p/4XB3O
Прапори Польщі та України
Польща привітала рішення України призупинити скаргу до СОТФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Призупинення Україною скарг на Польщу, Угорщину та Словаччину до Світової організації торгівлі (СОТ) є "необхідним кроком", заявив у четвер, 5 жовтня, речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

"Ми з чекаємо подальших конструктивних дій з боку України для розвитку відповідних відносин у сільськогосподарських питаннях", - сказав він в коментарі польському інформаційному агентству PAP, цитує агенція AFP.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус наголосив на необхідності відкликання скарги. "Ми не знаємо, що означає призупинення позову, - сказав він. - Ми просимо, щоб його було відкликано, тому що це безпідставно і абсурдно".

Телус наголосив, що заклик польської сторони до української наступний: якщо країни хочуть покращити відностини, то "цей позов потрібно просто відкликати".

Читайте також: Чому сваряться Україна і Польща та як їм помиритися

Зернова суперечка

Українське збіжжя стало причиною загострення торговельної суперечки між Києвом та сусідніми країнами. 15 вересня Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт низки українських агротоварів до п'яти країн. З цим рішенням погодилися Румунія та Болгарія. А от Польща, Словаччина та Угорщина вирішили запровадити заборону в односторонньому порядку. У відповідь Київ заявив про плани подати позови на ці країни до арбітражу СОТ.

Читайте також: Качка: Україна пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Крім того, пролунали заяви про перспективу накласти ембарго на імпорт польської цибулі, помідорів, капусти та яблук. Торговельна суперечка почала переходити у політичну площину. Однак згодом 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн. Водночас Польща попросила Україну відкликати скаргу до СОТ.

5 жовня заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Україна "поставила на паузу" скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину до СОТ.

Українські фермери б’ють на сполох: як зберегти врожай

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Гранаді

Як Європа зібралася в Гранаді: підтримка і ППО для України

Політика5 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Політика5 жовтня 2023 р.26:00 хв.
Засідання Європарламенту, архівне фото

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Wochenrückblick Welt KW 48 Iran Flash-Galerie

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Корупція5 жовтня 2023 р.
Прапори КНР та ЄС

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

Економіка5 жовтня 2023 р.
Древній палац Альгамбра - символ Гранади - стане майданчиком для саміту

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Політика5 жовтня 2023 р.
Українська гривня

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Економіка4 жовтня 2023 р.
На головну сторінку