Скарга в СОТ "на паузі": Польща привітала рішення України

Водночас міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус наголосив на необхідності відкликання скарги, а не її призупинення. Це важливо для покращення відносин України та Польщі, додав він.

Призупинення Україною скарг на Польщу, Угорщину та Словаччину до Світової організації торгівлі (СОТ) є "необхідним кроком", заявив у четвер, 5 жовтня, речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

"Ми з чекаємо подальших конструктивних дій з боку України для розвитку відповідних відносин у сільськогосподарських питаннях", - сказав він в коментарі польському інформаційному агентству PAP, цитує агенція AFP.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус наголосив на необхідності відкликання скарги. "Ми не знаємо, що означає призупинення позову, - сказав він. - Ми просимо, щоб його було відкликано, тому що це безпідставно і абсурдно".

Телус наголосив, що заклик польської сторони до української наступний: якщо країни хочуть покращити відностини, то "цей позов потрібно просто відкликати".

Читайте також: Чому сваряться Україна і Польща та як їм помиритися

Зернова суперечка

Українське збіжжя стало причиною загострення торговельної суперечки між Києвом та сусідніми країнами. 15 вересня Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт низки українських агротоварів до п'яти країн. З цим рішенням погодилися Румунія та Болгарія. А от Польща, Словаччина та Угорщина вирішили запровадити заборону в односторонньому порядку. У відповідь Київ заявив про плани подати позови на ці країни до арбітражу СОТ.

Читайте також: Качка: Україна пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Крім того, пролунали заяви про перспективу накласти ембарго на імпорт польської цибулі, помідорів, капусти та яблук. Торговельна суперечка почала переходити у політичну площину. Однак згодом 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн. Водночас Польща попросила Україну відкликати скаргу до СОТ.

5 жовня заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Україна "поставила на паузу" скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину до СОТ.