Скандального Гладкого з Сил БпЛА усунули з посади

Ухвалено рішення про проведення органами СБУ додаткової перевірки капітана Романа Гладкого, який нещодавно очолив Сили безпілотних систем.

Начальника штабу командування Сил безпілотних систем (СБС) Романа Гладкого усунуто від виконання обов'язків за посадою у зв'язку з проведенням додаткової спеціальної перевірки органами Служби безпеки України. Таке рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) за результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони розвідки, повідомив генштаб ЗСУ ввечері вівторка, 3 вересня.

Раніше у цей день стало відомо, що при призначенні Гладкого наприкінці серпня на посаду начальника штабу командування СБС щодо нього перевірка СБУ не проводилася, хоча у ЗСУ запевняли у протилежному.

Саме ж призначення Гладкого очільником штабу командування СБС викликало суспільний резонанс. Зокрема, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Гладкий "не лише не має жодного досвіду роботи з безпілотниками, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію".

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Формування СБС у складі ЗСУ триває

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання створення СБС у структурі ЗСУ як окремого роду сил. 3 вересня Верховна Рада підтримала включення СБС до окремих родів сил ЗСУ.

У червні командувачем СБС призначили Вадима Сухаревського - заступника головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 3 вересня в інтерв'ю ArmyInform він анонсував, що в Україні з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи, які охоронятимуть морські кордони.