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Скандального Гладкого з Сил БпЛА усунули з посади

Олена Перепадя
4 вересня 2024 р.

Ухвалено рішення про проведення органами СБУ додаткової перевірки капітана Романа Гладкого, який нещодавно очолив Сили безпілотних систем.

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Оператор безпілотника на Харківщині, травень 2024 (ілюстративне фото)
Оператор безпілотника на Харківщині, травень 2024 (ілюстративне фото)Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Начальника штабу командування Сил безпілотних систем (СБС) Романа Гладкого усунуто від виконання обов'язків за посадою у зв'язку з проведенням додаткової спеціальної перевірки органами Служби безпеки України. Таке рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) за результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони розвідки, повідомив генштаб ЗСУ ввечері вівторка, 3 вересня. 

Раніше у цей день стало відомо, що при призначенні Гладкого наприкінці серпня на посаду начальника штабу командування СБС щодо нього перевірка СБУ не проводилася, хоча у ЗСУ запевняли у протилежному. 

Саме ж призначення Гладкого очільником штабу командування СБС викликало суспільний резонанс. Зокрема, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Гладкий "не лише не має жодного досвіду роботи з безпілотниками, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію". 

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Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання створення СБС у структурі ЗСУ як окремого роду сил. 3 вересня Верховна Рада підтримала включення СБС до окремих родів сил ЗСУ.

У червні командувачем СБС призначили  Вадима Сухаревського  - заступника головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 3 вересня в інтерв'ю ArmyInform він анонсував, що в Україні з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи, які охоронятимуть морські кордони.

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