Скандального Гладкого з Сил БпЛА усунули з посади

Скандального Гладкого з Сил БпЛА усунули з посади4 вересня 2024 р.
Начальника штабу командування Сил безпілотних систем (СБС) Романа Гладкого усунуто від виконання обов'язків за посадою у зв'язку з проведенням додаткової спеціальної перевірки органами Служби безпеки України. Таке рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) за результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони розвідки, повідомив генштаб ЗСУ ввечері вівторка, 3 вересня.
Раніше у цей день стало відомо, що при призначенні Гладкого наприкінці серпня на посаду начальника штабу командування СБС щодо нього перевірка СБУ не проводилася, хоча у ЗСУ запевняли у протилежному.
Саме ж призначення Гладкого очільником штабу командування СБС викликало суспільний резонанс. Зокрема, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Гладкий "не лише не має жодного досвіду роботи з безпілотниками, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію".
Формування СБС у складі ЗСУ триває
Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання створення СБС у структурі ЗСУ як окремого роду сил. 3 вересня Верховна Рада підтримала включення СБС до окремих родів сил ЗСУ.
У червні командувачем СБС призначили Вадима Сухаревського - заступника головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 3 вересня в інтерв'ю ArmyInform він анонсував, що в Україні з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи, які охоронятимуть морські кордони.