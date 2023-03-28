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Роджер Вотерс
Роджер ВотерсФото: mpi04/MediaPunch/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Скандальний засновник Pink Floyd судитиметься з Франкфуртом

Марина Борисова | Віолетта Чайковська
20 хв. тому

Співзасновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс судитиметься з Франкфуртом через скасування концерту. Відміни домагалися містяни через звинувачення музиканта в антисемітизмі та путінізмі.

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Один із засновників легендарного рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс звинуватив у вівторок, 28 березня, німецьке місто Франкфурт-на-Майні в "нападі на свободу мистецтва" через скасування його концерту та збирається позиватися до суду.

"Ті, хто ухвалює рішення у Франкфурті знають, що вони - на неправильному боці закону. Політики не мають права залякувати артистів і їхніх фанатів заборонами на виступи", - цитує заяву британського музиканта німецьке інформаційне агентство dpa.

Вотерс покинув Pink Floyd у середині 1980-х років і з того часу займається сольною кар'єрою. Його концерт у Франкфурті був запланований на 28 травня, однак міська влада забажала розірвання договору. Артист у відповідь заявив про намір вжити юридичних заходів: "Я борюся за всі наші права людини, зокрема - за право на свободу слова. Ми прямуємо до Франкфурта. Франкфурт, ми йдемо!".

Крім Франкфурта, концерти Вотерса заплановані на травень у ще чотирьох містах Німеччини: Гамбурзі, Кельні, Берліні та Мюнхені. У всіх них містяни протестували проти виступу та навіть запустили петицію з вимогою заборонити концерти. Однак міська влада Мюнхена заявила, що достроково розірвати контракт з організатором виступу - юридично неможливо. Водночас там пообіцяли паралельно з концертом показати солідарність міста в боротьбі з антисемітизмом і висловити підтримку Ізраїлю та Україні.

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Вотерса звинувачують в антисемітизмі та путінізмі

79-річного британського музиканта Вотерса у публічному просторі називають конспірологом і звинувачують в антисемітизмі через його публічну позицію, зокрема й висловлювання на концертах. Рішення Мюнхена дозволити його концерт викликало критику з боку посла Ізраїлю в Німеччині Рона Прозора, який пригадав, як Вотерс випустив під час одного зі своїх виступів повітряні кульки у формі свині з зображенням зірки Давида на них. Сам музикант запевняє, що не є антисемітом, а його погляди стосуються виключно дій ізраїльського уряду, а не людей та самої країни.

Крім того, критики називають Вотерса "апологетом (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна". Так, зокрема, каже й дружина його колишнього колеги по гурту Девіда Гілмора. Зокрема, резонансу викликали заяви Вотерса щодо війни Росії проти України. Він заявив, що Путін хотів використати війну, щоби боротися з фашизмом в Україні, а головним агресором є США. В лютому музикант виступив на запрошення РФ онлайн перед Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, де засудив російське вторгнення, але також і "провокаторів", через яких воно нібито й відбулось.

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Нагадаємо, що інші учасники Pink Floyd підтримують Україну. Так, у квітні 2022 року музиканти випустили спільну пісню з лідером українського гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Вона стала першою композицією легендарного колективу за останні 28 років. У пісні лунає вокал Хливнюка з відео його співу на Софійській площі "Ой, у лузі червона калина", який учасники Pink Floyd супроводжують інструментальною музикою. У відеокліпі на цей трек є кадри війни Росії проти України.

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