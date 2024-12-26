Скандал у 211-й бригаді: командиру взводу оголосили підозру

Командиру взводу 211 бригади, який знущався над солдатами, оголосили підозру у застосуванні нестатутних заходів впливу щодо підлеглих та дезертирстві. З обставин справи випливає, що йдеться про Владислава Пастуха.

Командиру взводу 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України (ЗСУ), який знущався над підлеглими солдатами, оголошено підозру, повідомили у четвер, 26 грудня, у Офісі генерального прокурора України і Державному бюро розслідувань. У відомствах не вказують імені фігуранта, але з оприлюднених обставин справи випливає, що йдеться про старшого лейтенанта Владислава Пастуха.

За даними слідства, підозрюваний з лютого по травень 2024 року під час перебування в зоні виконання завдань на сході України неодноразово застосовував насильство щонайменше щодо трьох військовослужбовців. Також правоохоронці оголосили підозрюваного у розшук, оскільки той переховується від слідства.

"За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони командиру одного зі взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади повідомлено підозру у перевищенні військовою службовою особою повноважень, самовільному залишенні військової частини, а також дезертирстві (частина п'ята статті 426-1, частина п'ята статті 407, частина четверта статті 408 КК України)", - йдеться у повідомленні ОГПУ.

ОГПУ: Підозрюваний наказав прив'язати солдата до дерев'яної конструкції

Зокрема, як вказують у ОГПУ, у лютому 2024 року, перебуваючи на Дніпропетровщині, підозрюваний побив солдата за те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. "Офіцер вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла. Згодом, перебуваючи в Донецькій області, підозрюваний знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим прив'язати його до дерев'яної конструкції", - йдеться у повідомленні.

Також в ході слідства з'ясувалося, що підозрюваний у Дніпропетровській області побив ще одного солдата через суперечку щодо оприлюднення в інтернеті відеозапису про неналежні умови проживання. У травні, перебуваючи на Харківщині, він побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього, уточнили у ОГПУ.

"Слідство триває, встановлюються всі факти насильства над солдатами у бригаді", - додали в Офісі генпрокурора.

Скандал у 211-й бригаді

16 грудня видання "Українська правда" опублікувало резонансний матеріал про знущання з військових 211-ої бригади, систематичні вимагання в них грошей та кумівство.

Серед особового складу військової частини УП вдалося верифікувати майже з десяток сімей. "Найодіознішою" в бригаді журналісти назвали сім'ю Пастухів. "Батько Валерій - начальник штабу, заступник комбрига. Син Владислав - командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Зараз Пастух-молодший уже не служить у 211-ій понтонно-мостовій бригаді, але певний час був підлеглим рідного батька. Як відомо, закон "Про запобігання корупції" забороняє пряме підпорядкування близьких родичів", - ідеться у статті. Зокрема, УП опублікувала фото Владислава Пастуха на тлі прив'язаного до хреста військовослужбовця.

17 грудня командиру 211-ї бригади Олегу Побережнюку було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем - слідство встановило, що він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. При цьому вони отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

19 грудня суд відправив його під варту з правом внести 908 тисяч гривень застави. Крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків. Як повідомляє агенція "Укрінформ", згодом Побережнюка випустили з-під варти під заставу.