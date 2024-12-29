Скандал у 211-й бригаді: командиру готують нову підозру - УП

Правоохоронці провели обшук у командира 211-ї бригади, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Йому готують нову підозру, пише "Українська правда".

Співробітники Державного бюро розслідувань провели 28 грудня обшуки вдома у командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України (ЗСУ) Олега Побережнюка, якому раніше повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, пише "Українська правда " (УП) з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За інформацією УП, комбригу готують нову підозру - за частиною 4 статті 426 Кримінального кодексу (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану). За даними слідства, Побережнюк, достовірно знаючи про факти нелюдського поводження з військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера - командира взводу Владислава Пастуха - не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення того до відповідальності.

Скандал у 211-й бригаді

16 грудня УП опублікувала резонансний матеріал про знущання з військових 211-ої бригади, систематичні вимагання в них грошей та кумівство. Серед особового складу військової частини виданню вдалося верифікувати майже з десяток сімей, "найодіознішою" з яких журналісти назвали сім'ю Пастухів. "Батько Валерій - начальник штабу, заступник комбрига. Син Владислав - командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Зараз Пастух-молодший уже не служить у 211-ій понтонно-мостовій, але певний час був підлеглим рідного батька. Як відомо, закон "Про запобігання корупції" забороняє пряме підпорядкування близьких родичів", - ідеться у статті.

У генеральному штабі ЗСУ оперативно відреагували на матеріал та заявили, що за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського до військової частини направили комісію військової служби правопорядку для перевірки інформації.

17 грудня командиру 211-ї бригади Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. "Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов'язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень", - мотивували в Офісі генерального прокурора.

19 грудня суд відправив Побережнюка під варту. Також його відсторонили від виконання службових обов'язків. 20 грудня Побережнюк вийшов під заставу в 908 тисяч гривень.