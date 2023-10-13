Скаліс зняв свою кандидатуру на посаду спікера Палати

Республіканець Стів Скаліс вибув з перегонів за крісло спікера Палати представників Конгресу США через розбіжності між однопартійцями.

Член Республіканської партії Стів Скаліс вибув з перегонів за посаду спікера Палати представників Конгресу США через внутрішньопартійні розбіжності, повідомила агенція Reuters увечері у четвер, 12 жовтня.

Скаліс домігся, що партія висунула його кандидатуру на таємному голосуванні, проте йому не вдалося отримати 217 голосів, необхідних для обрання спікером, оскільки кілька його колег-республіканців заявили, що не підтримають його.

"Я щойно повідомив своїм колегам, що знімаю свою кандидатуру на посаду спікера", - оголосив Скаліс журналістам після кількох годин безрезультатних закритих переговорів між республіканцями про наступного спікера Палати.

Внутрішня боротьба призвела до того, що Палата не має змоги діяти, щоб підтримати Ізраїль на тлі нападу бойовиків палестинського ісламістського утворення ХАМАС і ухвалити законопроєкти про державні витрати до того, як закінчиться фінансування, тобто до 17 листопада.

Кандидатом на посаду спікера лишається суперник Скаліса - Джим Джордан, який програв йому таємне голосування. Також як можливого запасного кандидата республіканці розглядають Патріка МакГенрі, який був призначений тимчасовим спікером після усунення Кевіна Маккарті, пише агенція.

Перше в історії усунення спікера Палати представників

3 жовтня у США вперше в історії усунули з посади голови Палати представників Конгресу США республіканця Кевіна Маккарті. Голосування ініціював його однопартієць Метт Ґейц, який є прихильником експрезидента Дональда Трампа. Приводом стали закиди в бік Маккарті в таємній угоді з президентом Джо Байденом через те, що той заручився підтримкою демократів у голосуванні за законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду (шатдауну).

Як пише агенція, американці мало вірять у здатність Конгресу подолати свої партійні розбіжності і чвари республіканців, які призвели до відставки Маккарті 3 жовтня. 64 відсотки респондентів опитування Reuters/Ipsos, проведеного минулого тижня, заявили, що не вірять, що політики можуть відкласти вбік партійні розбіжності заради блага нації.

До усунення Маккарті в історії Палати представників було лише три вимоги щодо зміщення спікера з посади, а голосування з такого питання відбулося лише одного разу: в 1910 році республіканці спробували змістити Джозефа Кеннона, але за підсумками голосування той зберіг посаду, хоча його позиції були ослаблені.