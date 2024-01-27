У РФ оприлюднили відео з нібито посадкою полонених в Іл-76

На відео, як стверджує російська сторона, показано посадку українських військовополонених на борт Іл-76, який згодом зазнав аварії під Бєлгородом.

Слідчий комітет (СК) Росії ввечері в п'ятницю, 26 січня, опублікував у своєму Telegram-каналі фрагмент відео з камери спостереження на військовому аеродромі. Російська сторона стверджує, що на оприлюднених відеокадрах - нібито посадка українських військовополонених в транспортний літак Іл-76, який згодом, 24 січня, зазнав аварії в Бєлгородській області.

Через незадовільну якість відеозапису точно визначити, що саме на ній відбувається, практично неможливо, так само як і неможливо визначити, коли й де саме все це було відзнято. Імовірно, запис був зроблений камерою спостереження на військовому аеродромі. За заявами російського міноборони, цей літак здійснював рейс з аеродрому Чкаловський, що розташований на північний схід від Москви.

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Відео, яке триває трохи більше хвилини, складається з двох частин. У першій частині ролика можна побачити колону автомобілів, що під'їжджає до літака по засніженій трасі. У другій частині показаний більшим планом літак, біля якого видно пересування деяких людей і машин. Встановити достеменно, що все, що відбувається на відеозаписі, має стосунок до твердження СК РФ, неможливо.

Все, що можна розпізнати, - машину з включеною сигналізацією, за якою слідує низка з шести автозаків. На відео відсутні титри у вигляді дати й часу зйомки. Жодних додаткових подробиць у пресслужбі Слідчого комітету не повідомили.

Путін звинуватив Україну в збитті літака

Тим часом президент РФ Володимир Путін 26 січня вперше прокоментував катастрофу російського Іл-76. Він стверджує, що літак було вражено українськими військовими за допомогою системи ППО іноземного виробництва. "Це видно за елементами вражання. Наші ППО по своєму літаку за визначенням завдавати удари не можуть. Там стоять системи "свій-чужий", і скільки б оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б", - запевнив Путін на зустрічі зі студентами, які беруть участь у війні проти України.

"Швидше за все, це американські системи Patriot або європейські, швидше за все, французькі. Але через пару-трійку днів буде точна відповідь дана", - додав Путін. За його словами, Головне управління розвідки (ГУР) українського міноборони знало, що РФ перевозить військовополонених.

Журналісти провели розбір логіки роботи системи розпізнавання

Згідно з коментарем відділу "Розбір" видання "Медуза ", логіка роботи системи радіоелектронного розпізнавання відрізняється від тієї, що описав Путін. Вона, стверджують журналісти, лише помічник для операторів ППО в розпізнаванні цілей в бойових обставинах, покликаний знизити кількість випадків ураження своїх літальних апаратів так званим "дружнім вогнем" і робота таких систем - це "завжди компроміс між ефективністю і швидкістю виявлення й ураження ворожих цілей і безпекою для своїх літальних апаратів".

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"Теоретично система розпізнавання повинна відсікати "непотрібні" сигнали, але в бойовій обстановці, коли в зоні роботи перебуває безліч цілей, а також існують радіоперешкоди, така селекція може бути ускладнена", - стверджують в "Медузі". Крім того, за даними видання, в російській армії сьогодні застосовується досить застаріла система розпізнавання "Пароль" розробки 1970-х років. Даних про те, що випробування нової системи завершилися до початку війни - немає.

Україна просить утриматися від попередніх висновків

Натомість секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов застеріг від передчасних висновків про причини падіння Іл-76, закликавши дочекатися з'ясування всіх обставин. Про це він заявив 26 січня "Українському радіо".

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"Ми розуміємо, що Росія - підступна країна. Тому дочекаємося остаточного висновку. Ситуація перебуває на контролі у вищого військового політичного керівництва України. Ми розуміємо, що і де відбувається. Не так багато часу залишилося дочекатися, щоб ми остаточно дізналися, що там сталося", - сказав він. Секретар Ради нацбезпеки висловив припущення, що РФ зараз намагається, "як і після всіх інших скоєних нею злодіянь", зробити себе невинною.

На засіданні Ради Безпеки ООН, проведення якого ініціювала Росія, сторони обмінялися взаємними звинуваченнями, не ухваливши жодних рішень щодо катастрофи літака Іл-76.

Падіння Іл-76 в Бєлгородській області

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. За даними Бєлгородського губернатора В'ячеслава Гладкова, всі люди на борту загинули. Російські ЗМІ й Telegram-канали з посиланням на міноборони РФ повідомили, що на борту ІЛ-76 перебували 65 полонених українських військовослужбовців, яких перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу і троє осіб супроводу. Міноборони РФ назвало катастрофу "терактом" і звинуватило Київ у його скоєнні.

Натомість українське керівництво наполягає на огляді міжнародними незалежними експертами місця аварії літака. 25 січня в ефірі "Радіо Свобода" представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, за інформацією відомства, в морг в Бєлгороді доставили тільки п'ять тіл, що відповідає числу особового складу екіпажу літака.

Тим часом розслідування обставин аварії Іл-76 в Бєлгородській області розпочала Служба безпеки України (СБУ). Кримінальне провадження відкрито за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні катастрофи Іл-76.