Шість за кілька днів: ПС збили ще два російські винищувачі

Повітряні сили ЗСУ знищили ще два російські винищувачі - Су-34 та Су-35, повідомив головком Олександр Сирський. Кількість збитих за останні дні російських літаків сягнула шести.

Зранку у понеділок, 19 лютого, Повітряні Сили Збройних сил України знищили два російські літаки - винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Про це повідомив у Telegram командувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні зранку Повітряні сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами (КАБ) по позиціях наших військ", - йдеться у дописі.

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук уточнив, що два літаки були збиті на Східному напрямку. "Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу!", - написав він у Telegram.

Таким чином кількість ліквідованих за останні дні російських винищувачів сягнула шести. 18 лютого українські війська на Східному напрямку знищили винищувач-бомбардувальник Су-34. За день до цього в в ПС ЗСУ відзвітували про ліквідацію на Східному напрямку двох винищувачі-бомбардувальників Су-34 та одного винищувача Су-35.

ISW: КАБ забезпечили силам РФ в Авдіївці підтримку з повітря

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що з початку 2023 року російські війська поступово збільшили використання КАБ у всій зоні бойових дій, втім нещодавнє масове застосування цього виду ударного озброєння в Авдіївці - це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби для забезпечення близької підтримки з повітря військам, які вели наступ.

Те, що російські війська мали змогу завдавати таких ударів у активній ділянці фронту впродовж декілької днів, свідчить про те, що українські Сили оборони не змогли заблокувати їм доступ до повітряного простору навколо Авдіївки. Російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі, щоб забезпечити захоплення більшої частини населеного пункту.

Нагадаємо, 17 лютого Сирський повідомив, що після тривалих боїв Сили оборони України виводять свої підрозділи з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що вихід відбувався відповідно до плану, але на заключному етапі операції "деяка кількість українських військовослужбовців" потрапила в полон.

Читайте також: Що таке російські керовані авіабомби і чим вони небезпечні для України?