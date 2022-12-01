Шість мільйонів без світла: Зеленський просить ясності

281-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 1 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 листопада.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 1 грудня (час київський).

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За оцінками влади США, взимку інтенсивність наземних бойових дій в Україні може сповільнитися, а повітряні операції будуть ускладнені через погодні умови, водночас повністю бойові дії не припиняться, а Росія продовжить завдавати ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі. Про це на брифінгу сказав координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він запевнив, що США та союзники мають намір і надалі надавати допомогу Україні і в зміцненні її протиповітряної оборони, і у відновленні пошкодженої інфраструктури.

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Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу

Крім посольства України в Іспанії, 30 листопада посилку з бомбою отримала іспанська компанія Instalaza, яка виробляє зброю, в тому числі для України. Instalaza виробляє, серед іншого, ручні протитанкові гранатомети С30, які Іспанія постачала Україні для протистояння армії РФ.

Іспанська поліція біля посольства України в Мадриді 30 листопада Фото: JUAN MEDINA/REUTERS

На пакеті розміром 10 на 15 сантиметрів, доставленому до Instalaza, було написано, що його відправили з України. Знаючи про вибух у Мадриді, працівники компанії зателефонували до поліції. Просвічування рентгенівськими променями показало, що в конверті знаходиться вибуховий пристрій і нитка, яка приводить його в дію під час відкриття. Пакунок знищили контрольованим вибухом. Ніхто не постраждав.

Аналогічний конверт раніше того ж дня отримало посольство України. Його відкрив комендант, який запідозрив неладне. Пролунав вибух, внаслідок якого охоронець отримав легку травму руки. Вже ввечері його виписали з лікарні. Іспанські правоохоронці розслідують інцидент як терористичний акт.

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Протягом минулої доби Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об`єктах у Комишувасі Запорізької області, а також здійснила 41 авіаційний удар і 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах і позиціях українських. "Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Первомайське і Мар'їнка - Донецької.

Для недопущення просування ЗСУ на Сватівському та Лиманському напрямках армія РФ здійснює інженерне обладнання лінії оборони, продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат. Також російські війська обороняються на Куп'янському, Новопавлівському Запорізькому та Херсонському напрямках. "Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон. Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки - Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи", - повідомляє генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає, але на полігонах Білорусі триває підготовка окремих російських підрозділів. На Слобожанському напрямку Росія продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, обстрілює територію України з артилерії.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія, серед іншого, нанесли 30 листопада чотири удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, збили безпілотник (ймовірно типу "Орлан-10"), вразили кілька районів зосередження особового складу РФ і її склад пально-мастильних матеріалів.

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Шість мільйонів без світла: Зеленський просить ясності від місцевої влади

У відеозверненні за підсумком доби 30 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що "станом на цей вечір близько шести мільйонів абонентів у більшості областей та в Києві відключені від електрики". За його словами, ситуація лишається дуже складною в столиці, у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.

"Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику", - наголосив він, додавши, що це відповідальність як самих енергетичних компаній, так і місцевої влади.

"Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - сказав Зеленський.