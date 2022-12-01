  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Київ. Блекаут
Київ, 20 листопадаФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Шість мільйонів без світла: Зеленський просить ясності

Віолетта Чайковська | Степан Смишляєв
2 год. тому

281-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 1 грудня.

https://p.dw.com/p/4KK5V

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 листопада.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 1 грудня (час київський).

++08:38++

За оцінками влади США, взимку інтенсивність наземних бойових дій в Україні може сповільнитися, а повітряні операції будуть ускладнені через погодні умови, водночас повністю бойові дії не припиняться, а Росія продовжить завдавати ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі. Про це на брифінгу сказав координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він запевнив, що США та союзники мають намір і надалі надавати допомогу Україні і в зміцненні її протиповітряної оборони, і у відновленні пошкодженої інфраструктури.

++08:07++

Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу

Крім посольства України в Іспанії, 30 листопада посилку з бомбою отримала іспанська компанія Instalaza, яка виробляє зброю, в тому числі для України. Instalaza виробляє, серед іншого, ручні протитанкові гранатомети С30, які Іспанія постачала Україні для протистояння армії РФ. 

Іспанська поліція біля посольства України в Мадриді 30 листопада
Іспанська поліція біля посольства України в Мадриді 30 листопадаФото: JUAN MEDINA/REUTERS

На пакеті розміром 10 на 15 сантиметрів, доставленому до Instalaza, було написано, що його відправили з України. Знаючи про вибух у Мадриді, працівники компанії зателефонували до поліції. Просвічування рентгенівськими променями показало, що в конверті знаходиться вибуховий пристрій і нитка, яка приводить його в дію під час відкриття. Пакунок знищили контрольованим вибухом. Ніхто не постраждав.

Аналогічний конверт раніше того ж дня отримало посольство України. Його відкрив комендант, який запідозрив неладне. Пролунав вибух, внаслідок якого охоронець отримав легку травму руки. Вже ввечері його виписали з лікарні. Іспанські правоохоронці розслідують інцидент як терористичний акт.

++07:36++

Протягом минулої доби Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об`єктах у Комишувасі Запорізької області, а також здійснила 41 авіаційний удар і 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах і позиціях українських. "Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об'єктах  енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Первомайське і Мар'їнка - Донецької.

Для недопущення просування ЗСУ на Сватівському та Лиманському напрямках армія РФ здійснює інженерне обладнання лінії оборони, продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат. Також російські війська обороняються на Куп'янському, Новопавлівському Запорізькому та Херсонському напрямках. "Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон. Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки - Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи", - повідомляє генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає, але на полігонах Білорусі триває підготовка окремих російських підрозділів. На Слобожанському напрямку Росія продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, обстрілює територію України з артилерії.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія, серед іншого, нанесли 30 листопада чотири удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, збили безпілотник (ймовірно типу "Орлан-10"), вразили кілька районів зосередження особового складу РФ і її склад пально-мастильних матеріалів.

++07:11++

Шість мільйонів без світла: Зеленський просить ясності від місцевої влади

У відеозверненні за підсумком доби 30 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що "станом на цей вечір близько шести мільйонів абонентів у більшості областей та в Києві відключені від електрики". За його словами, ситуація лишається дуже складною в столиці, у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.

"Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику", - наголосив він, додавши, що це відповідальність як самих енергетичних компаній, так і місцевої влади.

"Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - сказав Зеленський.

Дорожній рух без світла: як уникнути ДТП і колапсу на шляхах

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Київ. Блекаут

Шість мільйонів без світла: Зеленський просить ясності

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Abstimmung und Gedenken an Holodomor

Чому Бундестаг таки визнав Голодомор геноцидом?

Чому Бундестаг таки визнав Голодомор геноцидом?

Історія11 год. тому06:58 хв.
Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві

Чому в Бундестазі вирішили таки визнати Голодомор геноцидом

Чому в Бундестазі вирішили таки визнати Голодомор геноцидом

Суспільство24 год. тому
Збірка потягів "Ласточка" у Росії

Вихід з ринку і санкції: у РФ скорочують рух потягів Siemens

Вихід з ринку і санкції: у РФ скорочують рух потягів Siemens

Економіка29 листопада 2022 р.
Андрій Курков

Андрій Курков: Цій війні уже 313 років

Андрій Курков: Цій війні уже 313 років

Панорама29 листопада 2022 р.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier | Interview mit der Deutschen Welle 2022

Штайнмаєр: Перемир'я лише закріпить наявну несправедливість

Штайнмаєр: Перемир'я лише закріпить наявну несправедливість

Політика29 листопада 2022 р.
external

Дорожній рух без світла: як уникнути ДТП і колапсу на шляхах

Дорожній рух без світла: як уникнути ДТП і колапсу на шляхах

Суспільство29 листопада 2022 р.06:24 хв.
На головну сторінку