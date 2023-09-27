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Вже шість країни долучились до бойкоту футболу з юніорами РФ

Віолетта Чайковська
27 вересня 2023 р.

До бойкоту Україною рішення УЄФА допустити до змагань російські юніорські команди долучилися вже шість європейських країн.

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UEFA, УЄФА
Вже шість європейських країн долучилися до бойкоту Україною футбольних матчів з російськими юніорами після їхнього допуску УЄФА до міжнародних змагань.Фото: Fabrice Coffrini/Getty Images/AFP

У середу, 27 вересня, до бойкоту Україною міжнародних футбольних матчів з російськими юніорами долучилися вже шість європейських країн.

Першими бойкот росіянам оголосили Англія та Польща. Згодом приєдналися Латвія, Литва, Швеція та Данія.

Латвійська федерація футболу заявила на своєму сайті, що її гравці не виступатимуть проти російських команд до припинення Росією війни проти України.

Литовська в офіційному повідомленні наголосила, що її "футболісти не вийдуть на поле, незалежно від того, які санкції за це можуть бути".

Швеція також відмовляється грати проти росіян. "Ми не маємо наміру брати в цьому участі", - цитує місцеве видання Expressen голову футбольної асоціації Фредріка Рейнфельдта. Тим часом британське видання Sky News пише, що Швеція, яка прийматиме жіночий турнір U17 у травні 2024 року, також нібито пообіцяла не допустити до змагань жодну кваліфіковану російську команду.

У Данії місцеве видання Ekstra Bladet запевнив у тому, що збірна не гратиме з росіянами, керівник відділу комунікацій футбольної асоціації Якоб Хоєр.

УЄФА: Російські "діти не мають бути покарані за дії дорослих"

26 вересня виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (UEFA) вирішив допустити в поточному сезоні до міжнародних турнірів молодіжні збірні з РФ у віковій категорії до 17 років. При цьому всі матчі російських команд проводитимуться без прапора та гімну Росії, національної ігрової форми та не на території РФ.

В УЄФА пояснили своє рішення тим, що "діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих", а футбол "ніколи не повинен припиняти нести послання про мир та надію".  

Україна бойкотуватиме футбольні змагання з росіянами

Українська асоціація футболу (УАФ) засудила це рішення та заявила, що українські команди бойкотуватимуть турніри з росіянами. Україна також закликала асоціації інших країн бойкотувати матчі зі спортивними командами з РФ.

В УАФ наголосили, що "ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде Росія проти України, є безпідставним та таким, що толерують російську агресивну політику".

УЄФА засудила війну РФ проти України та підтвердила, що відсторонення усіх інших російських команд (як клубів, так і національних збірних), крім юніорських, залишатиметься в силі до завершення війни.

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