Сирський: за добу ЗСУ взяли під контроль 5 кв. км на Курщині

Збройні сили України за останню добу просунулись на окремих напрямках в Курській області Росії на відстань до двох кілометрів. "Взято під контроль п'ять квадратних кілометрів території", - заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача у п'ятницю, 30 серпня.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Сирський також доповів про "чергове поповнення обмінного фонду" на Курщині. "Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", - зауважив він у дописі в Telegram за підсумками Ставки.

ЗСУ стримують росіян на Покровському напрямку

Сирський додав, що війська РФ надалі намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, але станом на ранок всі атаки були відбиті, "успіху противник не мав".

У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 30 серпня вказується, що від початку доби війська РФ здійснили 36 штурмових дій на цьому напрямку - зокрема, у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка.

Сили оборони України відбили 28 атак, наразі ще точаться вісім боїв, повідомиои в ГШ ЗСУ.

Ситуація на інших напрямках, за словами Сирського, "залишається складною, але контрольованою".