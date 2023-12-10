Сирський: Війська РФ наступають по всьому фронту

Ситуація на Сході залишається складною, повідомив Олександр Сирський. РФ не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту, зазначив він.

Російські війська продовжують наступальні дії по всьому фронту, повідомив у неділю, 10 грудня, командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковник Олександр Сирський.

"Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту", - написав він у Telegram.

При цьому Сирський зазначив, що нині ухвалені необхідні рішення та вжиті заходи для забезпечення стійкості української оборони, збереження життя українських воїнів та раціонального використання боєприпасів. "Разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій", - повідомив командувач.

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Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні 10 грудня, впродовж минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень, майже всі з яких стали наслідком атак з боку армії РФ. Зазначається, що на Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак РФ в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито атаку в районі Серебрянського лісництва Луганської області, а на Бахмутському напрямку - 14 атак. Сили оборони України також успішно відбили 19 атак росіян в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку відбито всім атак, на Шахтарському - дві атаки, а на Запорізькому напрямку - три атаки.