Сирський: РФ у Бахмуті наступає з декількох напрямків

Війна Росії проти України - новини понеділка, 13 березня (оновлюється).

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На тлі війни Росії проти України Великобританія хоче ще більше збільшити свої оборонні витрати. Як оголосив у понеділок британський уряд, протягом наступних двох років у збройні сили буде інвестовано майже п'ять мільярдів фунтів стерлінгів (5,65 мільярда євро). З них близько трьох мільярдів фунтів підуть на проєкти ядерної оборони, такі як безпековий альянс Aukus зі США і Австралією. Близько 1,9 мільярда фунтів призначені для поповнення запасів боєприпасів, які значно знизилися через надання допомоги Україні.

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Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев поставив під сумнів достовірність версії, що з'явилася в західних ЗМІ, про причетність проукраїнського угруповання до вибухів газопроводів "Північний потік". На його думку, Київ "нічого не втратив і не набув від знищення газопроводу". Натомість, в інтерв'ю газеті "Аргументы и факты" Патрушев висловив переконання, що "для здійснення подібних акцій призначені підрозділи спеціального призначення з відповідним обладнанням і підготовкою", які " точно є у США та Англії". "Інші країни НАТО також використовують бойових плавців для виконання диверсійних завдань, але тільки зі схвалення і підтримки країни, що диктує основний порядок денний у Північноатлантичному альянсі", - переконаний секретар Радбезу РФ.

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Глава Китаю Сі Цзіньпін планує наступного тижня поїхати до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє у понеділок агентство Reuters з посиланням на власні джерела. Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло агентству з проханням прокоментувати цю інформацію, а у Кремлі відмовилися від коментарів.

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Президент РФ Володимир Путін і міноборони Росії можуть зробити цапа-відбувайла з засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через невдалий наступ на Бахмут, вважають в Інституті вивчення війни (ISW). У черговому аналітичному огляді ISW висловлюється припущення, що може Путін використати великі втрати "вагнерівців", звіти про поганий моральний стан і воєнні злочини для того, щоб відволікти увагу від аналогічних, а можливо, і ще серйозніших проблем у збройних силах РФ.

Військові експерти зазначають, що оскільки висвітлення бойових дій під Бахмутом зосереджене здебільшого на важких втратах "Групи Вагнера", це дає змогу міноборони РФ приховувати або применшувати втрати, яких зазнають російські регулярні збройні сили.

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Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про спрацьовування системи ППО в Бєлгороді та Бєлгородському районі. "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Було збито чотири ракети. Наслідки на землі уточнюються. Уже відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої медичної допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у двох приватних домоволодіннях", - написав очільник регіону у Telegram в понеділок уранці.

Двоє загиблих внаслідок обстрілів на Миколаївщині

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Унаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули дві особи, троє отримали поранення, серед них дитина, яку було госпіталізовано, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Унаслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік і жінка 1978 і 1980 р.н., дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей дістали поранення", - написав Кім у Telegram.

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Ситуація довкола Бахмута залишається складною, штурмові загони ПВК "Вагнера" наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися до центральних районів міста, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. "У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто", - цитує Сирського вранці у понеділок Military media center.

++08.15++

У понеділок вранці російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади в Миколаївській області, за попередньою інформацією є один загиблий, повідомляє голова ОДА Віталій Кім.

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Мер Києва Віталій Кличко високо оцінив військову допомогу Німеччини Україні, але водночас закликав прискорити подальші поставки зброї. "Я не хочу скаржитися і ще раз дякую німцям, - сказав він в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland. - Німеччина - один із найбільших прихильників України в плані фінансової допомоги і в плані постачання зброї. Але це правда, німецький уряд ухвалює свої рішення занадто повільно, і ми платимо за це найвищу ціну: життя наших солдатів і життя наших громадян".

SIPRI: Україна у трійці імпортерів зброї

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Україна впродовж 2022-го року вийшла на третє місце за глобальними обсягами імпорту озброєнь. Такі дані містяться в оприлюдненому в понеділок актуальному звіті Стокгольмського інституту дослідження миру SIPRI, який вивчає світові тенденції на цьому ринку. Це сталося завдяки збройній допомозі зі США та європейських країн, поступиаля у списку найбільших імпортерів Україна лише Катару та Індії. "Війна (РФ проти України. - Ред.) матиме значні наслідки для майбутніх відносин між постачальниками та одержувачами зброї в усьому світі", - прогнозують аналітики в звіті.

З 29 держав, які торік поставляли зброю Україні, основними були США - 35 відсотків загального імпорту зброї до України надійшло саме від американських партнерів. Польща стала другою (17 відсотків), на третьому місці Німеччина (11 відсотків), далі Великобританія (10 відсотків) і замикає основну п'ятірку Чехія (4,4 відсотка).

++07.20++

Попри значні втрати, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки окупантів на зазначених напрямках, повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ у понеділок.

За минулу добу росіяни завдали три ракетних удари, зокрема, і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області, а також ворог вісім авіаційних ударів та 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України, попереджають українські військові.

За інформацією генштабу, російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Так, нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу.

Окрім того, у повідомленні стверджується, що на тлі великих втрат особового складу у війні російська сторона використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. "Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів - із засудженими жінками", - зауважують у генштабі ЗСУ.

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