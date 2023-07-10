Сирський: У Бахмуті військові РФ перебувають у пастці

Українські військові беруть місто Бахмут під вогневий контроль, заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Росіяни там - у пастці, додав він.

Сили оборони України беруть місто Бахмут на Донеччині під вогневий контроль, а російські війська там перебувають у пастці. Про це заявив у понеділок, 10 липня, командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", - написав він у Telegram, додавши на підтвердження цього відео роботи 77 окремої аеромобільної бригади, які знищили позицію росіян на даху будинку.

Сирський наголосив, що робота продовжується і на Бахмутському напрямку росіян вибивають з позицій.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила у понеділок, що українські війська вже декілька днів "тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога" у Бахмуті. "Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", - написала вона в Telegram.

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 30 боєзіткнень

Тим часом за минулу добу Росія зосереджувала основні зусилля на кількох напрямкахна сході України: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Протягом доби там відбулося близько 30 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

За добу війська РФ завдали по низці населених пунктів України, завдавши 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені мирні жителі, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Водночас українські військові завдали одного удару по районах зосередження особового складу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби, звітує генштаб.

Також зазначається, що від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрі української землі, що приблизно співмірно з площею міста Одеса.