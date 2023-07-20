Сирський: Щодня просуваємося щонайменше на пів кілометра

РФ має кількісну перевагу в особовому складі та артилерії. Крім цього, наступ ЗСУ ускладнює замінованість великих площ, каже командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

На Бахмутському та Лиманському напрямках зосереджені основні сили армії РФ, але українським військовим вдається щодня просуватися вперед на відстань від пів кілометра до кілометра, каже командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, темпи контрнаступу ЗСУ не такі швидкі, як очікувалося, оскільки російські сили мають кількісну перевагу в особовому складі та артилерії на фронті. Крім цього, вони розмістили багато інженерних споруд і замінували великі площі території, що ускладнює просування ЗСУ.

"Ви розумієте, ми хочемо отримати дуже швидкий результат. Але в нашій реальності це фактично неможливо", - пояснює він в інтерв'ю ВВС , оприлюдненому в четвер, 20 липня.

Читайте також: Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу

"Ми дуже ретельно плануємо наші операції"

За словами Сирського, в зоні його відповідальності українські військові проводять оборонну операцію, а також наступають одразу на кількох напрямках. "Ми дуже ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед", - наголошує він.

Командувач стверджує, що українські втрати в особовому складі "значно менші", ніж російські. "Досягаємо успіху в основному за рахунок застосування маневру, ударами у фланг, обходом, охопленням і виходом в тил", - пояснює він.

Читайте також: Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше

Відвоювання Бахмута - "принципова справа"

У відповідь на запитання, чи планують ЗСУ відвойовувати Бахмут, Сирський запевняє: "Це принципова справа, справа честі".

За його словами, нині "створені всі умови" для того, щоб повернути це місто під контроль України, але з втратами, що будуть у десятки разів менші, ніж у росіян. "Розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напів оточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", - каже він.

Читайте також: Подоляк: Контрнаступ буде важким і тривалим