Сирський приїхав у Бахмут, навколо якого йдуть бої (онлайн)

Війна Росії проти України - новини суботи, 25 лютого.

++19:40++

Експрезидент України Петро Порошенко прокоментував випад свого наступника Володимира Зеленського на його адресу у відповідь на запитання "5 каналу" на пресконференції до річниці війни 24 лютого. "Послухав - і забув (...) Завдання журналістів - ставити питання, завдання політиків - на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко - знаю по собі, але це - частина президентської роботи", - написав він у Facebook.

Порошенко додав: "Кожен українець втомився від війни, а від втоми - емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні - лише один ворог. Це - (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що бореться, а не підписує "зрадницькі договори - мінські угоди тощо". "Ми переможемо з таким, як є президентом. А з тим, що було, ми не перемогли", - сказав він і додав, що "попри звинувачення, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів". "Вибачте, один з них - власник вашого каналу", - сказав він.

++19:15++

У місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнськи налаштованих громадян, заявляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За сьогодні війська РФ завдали шести ракетних і п'яти авіаційних ударів, а також здійснили близько 10 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждали населені пункти та мирне населення.

Тим часом українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, в підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження окупаційних сил, їхню радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

++18:46++

Сирський приїхав у Бахмут, навколо якого йдуть бої

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Збройних сил України, які захищають Бахмут Донецької області та підступи до нього. "Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях", - ідеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ та додається, що Сирський заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань.

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++18:18++

Сі Цзіньпін прийме в Пекіні Лукашенка

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко поїде з державним візитом до Китаю на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна. Як повідомили в китайському міністерстві закордонних справ, візит запланований на 28 лютого - 2 березня.

Cі Цзіньпін запросив Олександра Лукашенка (на фото) до Китаю Фото: BelTA/TASS/picture alliance

Нагадаємо, що вчора про плани зустрітися з Сі повідомив президент України Володимир Зеленський. Втім, ідеться про бажання чи про конкретні домовленості, він не уточнив.

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++17:36++

Литовці зібрали 14 мільйонів євро на радари ППО для України

Литовці пожертвували 14 мільйонів євро на придбання радарів для протиповітряної оборони України в рамках місячної кампанії зі збору коштів.

За словами організатора, журналіста Андрюса Тапінаса, зібраних грошей вистачить на придбання 14 радарів.

Раніше він організовував збір коштів на ударний дрон Bayraktar і морські безпілотники для Збройних сил Україниз "промовистими" назвами.



++17:02++

На зустрічі G20 не досягли консенсусу щодо війни Росії проти України

Міністри фінансів країн Великої двадцятки (G20) за підсумком дводенної зустрічі в Індії не змогли узгодити спільну заяву через формулювання щодо війни Росії проти України. Засудити війну відмовились Китай та РФ.

Міністри фінансів G20 під час першого дня зустрічі в Індії 24 лютого - в роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фото: India's Press Information Bureau/via REUTERS

Індія, яка нині головує в G20, була змушена випустити резюме зустрічі від свого імені, в якому відзначила розбіжності. "Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання і посилює існуючу вразливість світової економіки. Були й інші погляди та різні оцінки ситуації і санкцій", - сказано в резюме голови.

++16:30++

По всій Україні пролунали сигнали відбою повітряної тривоги.

++16:04++

По всій Україні оголошена повітряна тривога.

++15:50++

Президент України Володимир Зеленський прокоментував 10й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. "Тиск на російського агресора має посилюватися: ми очікуємо рішучих кроків проти "Росатома" та російської атомної промисловості, більше тиску на військових і банківську сферу", - написав він у соціальних мережах.

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++15:22++

Вбивства російськими військовими цивільних на вулицях Бучі під час її окупації президент України Володимир Зеленський назвав "обличчям Росії". Про це він сказав у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова, відомого програмою "Світ навиворіт", випущеному до річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський також вкотре сказав, що зараз "не готовий спілкуватись" з президентом РФ Володимиром Путіним.

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++14:50++

Перша латиноамериканська країна заявила про приєднання до групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Як повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, нею стала Гватемала.

++14.09++

ЄС затвердив 10й пакет санкцій проти РФ

Затверджений Радою ЄС десятий пакет санкцій проти Росії містить обмеження проти трьох російських банків, обмеження на імпорт асфальту, синтетичного каучуку, забороняє транзит через Росію товарів і технологій подвійного призначення, а також обмеження щодо семи іранських виробників БПЛА, йдеться в документі, поширеному в Брюсселі в суботу. "Три російські банки додано до списку організацій, на які поширюється заморожування активів і заборона на надання коштів та економічних ресурсів", - наголошується в заяві. У ній не уточнюється, про які саме банки йдеться.

У заяві також зазначено, що новий пакет санкцій містить обмеження на експорт важливих технологій і промислових товарів, зокрема електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, наприклад снігоходів, деталей машин, запчастин для них, будівельних товарів і конструкцій, товарів, що використовуються в авіаційній промисловості. Загалом нові обмеження поширюються на експорт з ЄС на суму приблизно 11,4 мільярда євро, наголошується в заяві. У ній наголошується, що "із сьогоднішнім пакетом ЄС загалом наклав санкції майже на половину (49 відсотків) свого експорту в Росію".

++14.00++

Казахстан вітає позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни РФ проти України. "Вважаємо безальтернативним мирне розв'язання цієї проблеми винятково на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН", - заявило міністерство закордонних справ республіки. Ця позиція "заслуговує на підтримку", наголошується в заяві. Астана виступає за те, щоб залучені до воєнного конфлікту сторони "виявили добру волю, припинили бойові дії і швидше сіли за стіл переговорів, а світове співтовариство всіляко сприяло дипломатичному вирішенню ситуації". Водночас у заяві МЗС Казахстану підкреслюється важливість дотримання принципу "територіальної цілісності", який міститься в китайському мирному плані.

++13.42++

Російські окупанти втратили роту своїх військових при спробі наступу на кремінському напрямку два дні тому, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону у суботу. Він повідомив, що наступи росіян не зупиняються на жодному напрямку - ані на сватівському, ані на кремінському. Однак всі атаки ворога останніми днями безуспішні. Зокрема, на Сватівщині окупанти намагалися піти уперед важкою технікою, але отримали опір і відступили. "На кремінському напрямку дві доби тому була достатньо потужна спроба наступу - три російські роти пішли у наступ, але сили оборони там вистояли. З трьох рот лише дві повернулися на свої позиції. Десь близько 70 "двохсотих" залишили там росіяни, стільки ж поранених", - розповів він.

Десятий пакет санкцій ЄС проти РФ: у списку - 121 особа

++13.30++

До десятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії увійде 121 фізична та юридична особа, повідомив у Twitter глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра. "Ми вітаємо 10-й пакет санкцій ЄС, який включає обмеження на експорт і список з 121 юридичної та фізичної осіб", - зауважив міністр. Він також наголосив, що Нідерланди закликали включити до санкційного списку осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, який він охарактеризував як "огидний злочин". "Ми раді, що цей пакет санкцій спрямований проти цих злочинців, а також проти виробників зброї та осіб, які сприяють ухиленню від санкцій", - написав Гукстра.

++13.00++

Житель Костянтинівки Донецької області отримав поранення внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами в суботу, повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. "Три ракети С-300 противник спрямував на Краматорський район. Два снаряди розірвалися у Лимані, руйнувань зазнали дві приватні оселі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Третя ракета вибухнула у Костянтинівці, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та заклад освіти, є поранений місцевий житель", - ідеться в повідомленні. За даними МВС, російські окупанти від початку доби обстріляли Донецьку область 35 разів. Унаслідок обстрілів знищено або пошкоджено 23 цивільні об'єкти, зокрема 18 житлових будинків, дитячий садок, гараж, автобус, лінію електропередач і автомобіль.

Макрон поїде в Китай говорити про Україну

++12.43++

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу заявив, що відвідає Китай на початку квітня, і закликав Пекін "допомогти нам чинити тиск на Росію" для припинення війни в Україні. Макрон наголосив, що мир можливий лише за умови "припинення російської агресії, виведення військ і поваги до територіального суверенітету України та її народу", повідомляє AFP.

++12.30++

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній два тижні поспіль і наразі не прогнозується, повідомляє пресслужба компанії "Укренерго". Зазначається, що споживання у суботу, 25 лютого, дещо знижене, що характерно для вихідного дня. "Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах", - йдеться в повідомленні.

++11.59++

Велика двадцятка (G20) не повинна пом'якшувати свою позицію щодо війни Росії проти України, заявив у суботу міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті. У своїй заяві він сказав, що було б "неприйнятним" пом'якшити формулювання, затверджені в листопаді на саміті G20 на Балі. Тоді лідери G20 заявили, що більшість членів G20 "рішуче засудили війну в Україні", але також визнали, що деякі країни бачать конфлікт по-різному. "Ми не можемо ставити під сумнів те, що було схвалено на Балі, і будь-яке інше рішення було б неприйнятним відступом назад", - сказав Джорджетті.

++11.32++

Великобританія дасть квитки українським біженцям на "Євробачення"

Уряд Великобританії виділить три тисячі квитків на пісенний конкурс "Євробачення" біженцям з України.

Україна перемогла на "Євробаченні-2022" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Також британський уряд виділить 10 мільйонів фунтів стерлінгів на проведення "Євробачення" в травні від імені України, яка виграла конкурс у 2022 році, але через війну не змогла стати його господаркою у 2023 році. Конкурс відбудеться у Ліверпулі.

++11.19++

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявляє, що хоче допомогти мирним зусиллям у війні в Україні. "Індія готова сприяти будь-яким мирним зусиллям", - заявив Моді після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у суботу, цитує dpa. Моді також наголосив, що Індія закликає до врегулювання воєнного конфлікту шляхом діалогу і дипломатії з самого початку війни.

++10.48++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликав до досягнення "справедливого миру" з Україною, щоб уникнути подальших жертв і руйнувань. Він також зазначив, що Анкара готова "надати будь-яку підтримку" в питанні продовження зернової угоди щодо вивезення продовольства з України через Чорне море.

++10.30++

РФ від 15 лютого не запускала ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва по Україні, що може говорити про вичерпання їх запасів, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованій у Twitter міністерства оборони Великобританії. "Повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів односторонньої дії в Україні не надходило приблизно з 15 лютого 2023 року. До цього українські збройні сили повідомляли про те, що у період з кінця січня до початку лютого 2023р. було збито не менше 24 БПЛА Shahed-136 і десятки були знищені у перші кілька днів року. Відсутність розгортання OWA-БПЛА, ймовірно, говорить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси", - йдеться у повідомленні. При цьому у розвідці припустили, що РФ, швидше за все, шукатиме поповнення запасів ударних безпілотників. "Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні запланованих цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну пастку, яка може відвернути українську систему ППО від ефективніших російських крилатих ракет", - наголошується в повідомленні.

++10.05++

У Кремлі не стали давати коментарі у зв'язку з першою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, імовірно, тому, що РФ не досягла жодної із заявлених цілей і не домоглася значних територіальних успіхів із липня 2022 року. Про це йдеться у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). За його даними, Москва також посилила інформаційну підготовку до можливої операції під "чужим прапором" у Придністров'ї.

++09.47++

Президент США Джо Байден вважає, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні вигідний лише Росії. "Путін аплодує цьому, тож як це може бути добре? Я не побачив у плані нічого, що вказувало б на те, що є щось, що було б вигідним для когось, окрім Росії, якщо китайський план буде виконаний", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News у п'ятницю. На його думку, ідея про те, що Китай буде вести перемовини про результат війни, яка є "абсолютно несправедливою для України", є "просто нераціональною".

++09.32++

Японія запроваджує санкції проти Росії, повідомили в МЗС країни. Токіо, зокрема, заморозить активи 120 російських фізичних і юридичних осіб, розширить обмеження щодо експорту в Росію.

++09.20++

Більшість німців вважає, що Німеччина де-факто бере участь у війні, постачаючи зброю Україні. Такої думки дотримується 51 відсоток опитаних соціологічною службою YouGov на замовлення інформагентства dpa. 37 відсотків респондентів не згодні з цим твердженням. Водночас фахівці з міжнародного права єдині в оцінці, що постачання будь-яких озброєнь не робить державу стороною військового конфлікту.

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++08.55++

Минулої доби російські окупанти 83 рази обстріляли населені пункти Херсонської області, в результаті було поранено 1 людину, повідомляє обласна військова адміністрація. "За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсона. Вели вогонь із РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Херсон армія Росії обстріляла 9 разів. Окупанти влучили в житлові будинки, дошкільний навчальний заклад та медзаклад", сказано у повідомленні Херсонської ОВА.

WSJ: Китай роздумує над постачанням зброї Росії

++08.44++

Китай розглядає можливість постачання артилерії, безпілотників, та, можливо, іншого озброєння Росії, повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників, які, своєю чергою, посилаються на звіт розвідки. Поки що, за інформацією джерел видання, Пекін не постачав зброю Москві. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен та інші офіційні особи США заявляли, що Китай розглядає можливість надання "летальної підтримки" Росії, але не уточнили, які системи можуть бути спрямовані. Адміністрація американського президента Джо Байдена розглядає можливість розсекречення низки розвідданих і доведення інформації до урядів союзників і громадськості, повідомили американські чиновники.

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++08.24++

За минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області дістали поранення 5 осіб, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. "За 24 лютого росіяни поранили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Часовому Яру, 1 у Бахмуті, Донецьку та Костянтинівці", - написав Кириленко в Telegram в суботу вранці.

++08.12++

Постійні представники країн Євросоюзу погодили десятий пакет санкцій, спрямованих проти Кремля, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомило представництво Швеції у ЄС увечері у п'ятницю. Штрафні заходи передбачають більш суворий контроль за експортом товарів подвійного призначення, обмеження проти людей і установ, що "підтримують війну, поширюють пропаганду і постачають дрони армії РФ", а також заходи проти російської дезінформації. Джерело агенції AFP уточнило, що до списку санкцій додадуть 120 фізичних і юридичних осіб, а також ще три російські банки. "ЄС солідарний з Україною та українським народом. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні представництва Швеції в Євросоюзі у Twitter.

++08.08++

Канада запровадила санкції щодо 129 фізичних і 63 юридичних осіб із Росії, повідомили в канадському уряді. Під обмежувальні заходи потрапили, зокрема, члени сім'ї заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва - його дружина Світлана і син Ілля, а також заступник прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна - Андрій Бєлоусов. У переліку - міністри, співробітники адміністрації президента, військові та причетні до виробництва артилерії та озброєння, використовуваного в Україні, уточнив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

++07.44++

Зустріч міністрів фінансів країн G20 може завершитися без підписання спільного комюніке, тому що країни не можуть узгодити формулювання щодо війни в Україні, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела. Західні країни наполягають на однозначній критиці війни і не хочуть послаблювати формулювання, які були в попередньому комюніке, коли країни G20 різко засудили вторгнення РФ в Україну і зажадали повного і безумовного виведення російських військ.

++07.31++

Основні зусилля російські окупанти і далі зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, минулої доби українські військові відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у суботу.

Російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок яких постраждали міста, села та мирні люди.

Також повідомляється, що на тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій, зауважують у генштабі.

Протягом доби підрозділи ЗСУ знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24, а українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари - по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Українські артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів, стверджують у генштабі ЗСУ.

++07.20++

Президент США Джо Байден відкинув можливість поставок Україні винищувачів F-16 "на даний момент". "Йому (президенту України Володимиру Зеленському. - Ред.) не потрібні зараз F-16. Ми відправляємо йому те, що необхідно, на думку наших військових. Йому потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, включно зі ще однією HIMARS", - наголосив Байден в інтерв'ю ABC News. На думку Байдена, це озброєння допоможе Києву "домогтися успіхів" на фронті найближчої весни і влітку.

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