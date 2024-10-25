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Сирський спростував заяву Путіна про оточення ЗСУ на Курщині

Валерій Сааков
25 жовтня 2024 р.

Заяву Путіна про оточення українських військ на Курщині не відповідає дійсності, запевнив головком ЗСУ Сирський. За його словами, на цьому напрямку війська РФ втратили тисячі вояків та сотні одиниць техніки.

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Головком ЗСУ Олександр Сирський
Головком ЗСУ Олександр Сирський спростовує заяви ПутінаФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський спростував озвучені напередодні слова президента РФ Володимира Путіна про нібито оточення тисяч українських військових у Курській області. Свою заяву Сирський поширив у п'ятницю, 25 жовтня, в соцмережах. 

"Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", - написав Сирський у Telegram

Натомість, за даними Сирського, українські війська і надалі ведуть активні бойові дії на Курщині, завдаючи відчутних втрат російським силам. Приміром, на цій ділянці починаючи з 8 серпня, російські війська втратили майже 18 тисяч осіб особового складу, зокрема 711 полоненими, 45 танків, майже 100 артсистем, 5 РСЗВ, близько 260 бойових броньованих машин (ББМ) і близько 570 одиниць автомобільної техніки, уточнив головком ЗСУ.

Путін казав про оточення близько двох тисяч бійців Сил оборони Україні на Курщині

25 жовтня Путін заявляв на пресконференції за підсумками саміту БРІКС, що "частина підрозділів української армії, які вдерлися в Курську область, блокована, оточена, це приблизно близько двох тисяч осіб. Робляться спроби розблокувати це угруповання ззовні, прорватися зсередини - поки марно. Російська армія узялася до ліквідації цього угруповання".

За словами Путіна, "тільки за останній місяць з невеликим на Курському напрямку, по-моєму, там уже 26 тисяч втрат, 26 тисяч, теж санітарні та безповоротні", цитує Путіна сайт Кремля.

Незалежних підтверджень цих заяв Путіна чи фото- та відеодоказів поки що не надходило.

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