Сирський анонсував переформатування угруповань військ

Деякі угруповання військ будуть переформатовані, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Головна мета - спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління, додав він.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у п'ятницю, 22 березня, повідомив про плани переформатування кількох угруповань військ.

"Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", - написав він у Facebook.

Наразі, за його словами, здійснюються організаційні заходи, головна мета яких - "спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління". "Один з моїх пріоритетів - налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії РФ з перших днів повномасштабного вторгнення", - зазначив Сирський.

Крім того, додав головнокомандувач ЗСУ, важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку українських воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом. "Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися", - наголосив Сирський.

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Нагадаємо, 9 лютого президент України Володимир Зеленський призначив Сирського головкомом ЗСУ, який замінив на цій посаді Валерія Залужного. Після цього відбулася низка інших кадрових змін серед військового керівництва.