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КонфліктиІзраїль

Сирія: Ізраїль завдав ракетного удару по аеропорту Алеппо

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
28 серпня 2023 р.

Унаслідок удару по аеропорту виведено з ладу злітну смугу, повідомили сирійські джерела. Ізраїль не прокоментував того, що сталося.

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Аеропорт в Алеппо
Аеропорт в АлеппоФото: picture-alliance/dpa/SANA/Ahmad Salameh

Ізраїль у ніч на понеділок, 28 серпня, завдав ракетного удару по міжнародному аеропорту Алеппо в Сирії, внаслідок чого було виведено з ладу злітно-посадкову смугу, повідомили сирійські ЗМІ. Цю інформацію підтвердило агентству Reuters джерело в міністерстві оборони в Дамаску.

Державне сирійське інформагентство САНА, посилаючись на військове джерело, уточнило, що ізраїльські літаки завдали ударів по аеропорту з території Середземного моря близько 4:30 ранку. Про жертви не повідомляють.

Міжнародний аеропорт Алеппо цього року вже кілька разів зазнавав ударів, зокрема двічі в березні. Тоді він теж був виведений з ладу. Ізраїль не прокоментував повідомлень про новий удар по аеропорту Алеппо.

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Ізраїльські ВПС за останні роки завдали вже сотні ударів із повітря по цілях на територіях, що перебувають під контролем влади Сирії, зокрема по аеропортах Дамаска й Алеппо. При цьому Ізраїль практично ніколи не визнає і не обговорює фактів здійснення таких військових операцій.

Удари по формуваннях "Хезболла"

Дуже часто ударів завдають по сирійських військових об'єктах або формуваннях проіранських формувань "Хезболла". Тисячі бойовиків "Хезболла" вступили в громадянську війну в Сирії, що триває вже 12 років, щоб змістити баланс сил на користь армії президента Сирії Башара Асада.

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