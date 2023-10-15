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КонфліктиТуреччина

Син Ердогана взяв участь у пропалестинській демонстрації

Олена Перепадя
15 жовтня 2023 р.

Понад тисяча людей у пропалестинській ході в Стамбулі скандували гасла з критикою Ізраїлю. Ердоган-молодший пояснив, що участю в ній хотів висловити свою позицію. Туреччина спрямувала в Сектор Гази гуманітарну допомогу.

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8 жовтня у Туреччині відбалася низка акцій на підтримку нападу ХАМАСу на Ізраїль
Акція на підтримку нападу ХАМАСу на Ізраїль в Туреччині 8 жовтняФото: Khalil Hamra/AP/picture alliance

Син президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана взяв участь у великому пропалестинському марші в Стамбулі. Білала Ердогана супроводжували колишній міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу та ексспікер турецького парламенту Мустафа Сентоп.

"Давайте чітко висловимо свою позицію, ми повинні принаймні дозволити, щоб наші почуття були почуті", - пояснив свою участь у марші в суботу, 14 жовтня, Ердоган-молодший агенції Аssociated Press.

У ході взяли участь понад тисяча людей, які тримали палестинські та турецькі прапори і скандували гасла з критикою Ізраїлю та США.

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Гуманітарна допомога Туреччини Сектору Гази заблокована в Єгипті

Напередодні президент Туреччини заявив, що відключення Ізраїлем "води, електрики, а також блокування поставок продовольства для двох мільйонів людей, які застрягли на території площею 360 квадратних кілометрів (Сектор Гази. - Ред.), "суперечить найфундаментальнішим правам людини". 

Туреччина надіслала два військові літаки з гуманітарною допомогою для палестинців у Секторі Гази. Вони прибули в єгипетський аеропорт Аль-Аріш, утім, між Єгиптом і Сектором Гази закритий кордон, тому доставка цієї допомоги заблокована.

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Нагадаємо, 7 жовтня бойовики терористичної ісламістської організації ХАМАС запустили тисячі ракет у бік Ізраїлю, прорвали прикордонну оборону та здійснили на півдні Ізраїлю розправи над мирним населенням.

Ізраїль оголосив стан війни, завдав ударів у відповідь та взяв Сектор Гази в облогу. Протягом тижня армії Ізраїлю та бойовиків обмінювалися ракетними ударами, водночас ізраїльська армія звільнила всі свої південні території.

13 жовтня Армія оброни Ізраїлю закликала цивільних евакуюватися з Сектора Гази, готуючись до масштабної наземної операції в регіоні. Низка міжнародних гуманітарних організацій, а також держав засудили облогу Сектора Гази. Втім, кордон для прийому біженців з Сектора Гази жодна країна поки не відкрила.

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Ізраїль готується до повномасштабної операції в Секторі Гази

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