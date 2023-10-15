Син Ердогана взяв участь у пропалестинській демонстрації
Син президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана взяв участь у великому пропалестинському марші в Стамбулі. Білала Ердогана супроводжували колишній міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу та ексспікер турецького парламенту Мустафа Сентоп.
"Давайте чітко висловимо свою позицію, ми повинні принаймні дозволити, щоб наші почуття були почуті", - пояснив свою участь у марші в суботу, 14 жовтня, Ердоган-молодший агенції Аssociated Press.
У ході взяли участь понад тисяча людей, які тримали палестинські та турецькі прапори і скандували гасла з критикою Ізраїлю та США.
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Гуманітарна допомога Туреччини Сектору Гази заблокована в Єгипті
Напередодні президент Туреччини заявив, що відключення Ізраїлем "води, електрики, а також блокування поставок продовольства для двох мільйонів людей, які застрягли на території площею 360 квадратних кілометрів (Сектор Гази. - Ред.), "суперечить найфундаментальнішим правам людини".
Туреччина надіслала два військові літаки з гуманітарною допомогою для палестинців у Секторі Гази. Вони прибули в єгипетський аеропорт Аль-Аріш, утім, між Єгиптом і Сектором Гази закритий кордон, тому доставка цієї допомоги заблокована.
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Нагадаємо, 7 жовтня бойовики терористичної ісламістської організації ХАМАС запустили тисячі ракет у бік Ізраїлю, прорвали прикордонну оборону та здійснили на півдні Ізраїлю розправи над мирним населенням.
Ізраїль оголосив стан війни, завдав ударів у відповідь та взяв Сектор Гази в облогу. Протягом тижня армії Ізраїлю та бойовиків обмінювалися ракетними ударами, водночас ізраїльська армія звільнила всі свої південні території.
13 жовтня Армія оброни Ізраїлю закликала цивільних евакуюватися з Сектора Гази, готуючись до масштабної наземної операції в регіоні. Низка міжнародних гуманітарних організацій, а також держав засудили облогу Сектора Гази. Втім, кордон для прийому біженців з Сектора Гази жодна країна поки не відкрила.
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