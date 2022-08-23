Символи незламності українського народу

СуспільствоУкраїнаСимволи незламності українського народуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаТамара Кіптенко17 год. тому17 год. томуВід початку повномасштабного вторгнення Росії українці не припиняють дивувати світ своєю винахідливістю і відвагою. До Дня Незалежності DW зібрала свідчення незламності українського народу.https://www.dw.com/uk/simvoli-nezlamnosti-ukrainskogo-narodu-24082022/video-62908609Реклама