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Війна Росії проти України
Щоденник війни
СуспільствоУкраїна

Символи незламності українського народу

Тамара Кіптенко
17 год. тому

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українці не припиняють дивувати світ своєю винахідливістю і відвагою. До Дня Незалежності DW зібрала свідчення незламності українського народу.

https://www.dw.com/uk/simvoli-nezlamnosti-ukrainskogo-narodu-24082022/video-62908609
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