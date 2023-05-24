Simply the Best: Померла королева поп-музики Тіна Тернер

Легендарна американська поп-співачка й акторка Тіна Тернер померла у віці 83 років у Швейцарії. Смерті зіркової виконавиці передувала виснажлива хвороба.

Зіркова американська поп-співачка й акторка Тіна Тернер померла після тривалої хвороби. Про смерть легенди поп-музики стало відомо в середу, 24 травня.

"З великим сумом повідомляємо про смерть Тіни Тернер. Своєю музикою і своєю безмежною пристрастю до життя вона зачарувала мільйони прихильників по всьому світу і надихнула завтрашніх зірок. Сьогодні ми прощаємося з дорогою подругою, яка залишає нам усім свій найбільший твір: свою музику. Усе наше сердечне співчуття висловлюємо її родині. Тіно, ми будемо дуже сумувати", - повідомляє Instagram співачки.

Доживала віку в Швейцарії

Згідно з даними ЗМІ, Тернер померла в своєму будинку поблизу Цюриха, де мешкала останніми роками.

Тіна Тернер, чиє справжнє ім’я Анна Мей Буллок, народилася 26 листопада 1939 року в штаті Теннесі в США. З дитинства Анна Мей мала пристрасть до музики й вирізнялася сильним голосом. Познайомившись згодом зі своїм майбутнім чоловіком-музикантом Айком Тернером, вона стала співати в його гурті. 1962 року вони побралися, й Анна Мей Буллок стала Тіною Тернер, а їхній гурт отримав назву Ike & Tina Turner Revue ("Айк і Тіна Тернер Рев'ю". - Ред.).

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Уже незабаром гурт здобув шалену популярність, однак згодом Тіна Тернер залишила свого чоловіка через насильство з його боку й розпочала сольну кар'єру, нагадує AFP.

16 січня 1988 року Тіна Тернер потрапила в Книгу рекордів Гіннесса, виступивши перед найбільшою платною аудиторією - понад 188 тисяч осіб на стадіоні в Ріо-де Жанейро.

У 1991 році видала збірку своїх найкращих хітів під назвою Simply the Best.

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Її прощальне світове турне, яке вона дала у віці 70 років, відвідало понад мільйон глядачів у 2008 та 2009 роках, нагадує dpa.

Смерті виконавиці передувала тривала боротьба з хворобами - раком кишківника й нирковою недостатністю. 2017 року її чоловік-німець Ервін Бах (Erwin Bach) став донором нирки для дружини.

На смерть співачки відреагував Білий дім

Новину про смерть легендарної співачки прокоментувала й речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, смерть Тернер - це "неймовірно сумна новина" і величезна втрата для спільнот, які її любили, і для музичної індустрії, передає Reuters.