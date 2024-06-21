Сили ППО України уночі збили чотири російські ракети

Сили ППО збили всі чотири ракети, якими війська РФ вночі завдали удару по Україні. За наявними наразі даними, минулося без руйнувань та постраждалих.

У ніч на п'ятницю, 21 червня, війська РФ завдали по Україні удару керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з літаків тактичної авіації. Усі чотири ракети, які були використані для удару, збили сили протиповітряної оборони у межах Кіровоградської та Херсонської областей, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович заявив, що, за попередніми даними, ліквідація ракет над областю минулася без наслідків. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін також повідомив про те, що над триторією області була знищена російська керована авіаційна ракета. Про наслідки роботи ППО він не повідомив.

Нагадаємо, напередодні війська РФ вчергове атакували українські енергооб'єкти, застосувавши для удару дев'ять ракет і 27 дронів. Силам ППО вдалось знищити всі дрони та п'ять ракет.