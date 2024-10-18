Сили оборони звільнили Кругляківку на Харківщині

Спецпризначенці ГУР за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили Кругляківку на Харківщині. Вони знищили більше взводу піхоти, захопили полонених і отримали важливі розвідувальні дані.

Бійці підрозділу "Братство" у складі спеціального підрозділу "Тимура" Головного управління розвідки міністерства оборони України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України звільнили та зачистили від російських військ село Кругляківка Куп’янського району Харківської області, повідомили в ГУР у п'ятницю, 18 жовтня.

Операція із повернення контролю над Кругляківкою тривала з 7 по 14 жовтня. В ГУР зазначають, що цей населений пункт є "важливим для оборони Куп’янська". "Росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти - загарбників знищено у ближніх боях", - повідомили в управлінні.

Крім того, під час штурму спецпризначенці змогли взяти в полон військових РФ і отримали важливі розвідувальні дані. "Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - додали в ГУР.