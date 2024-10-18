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Сили оборони звільнили Кругляківку на Харківщині

Степан Смишляєв
18 жовтня 2024 р.

Спецпризначенці ГУР за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили Кругляківку на Харківщині. Вони знищили більше взводу піхоти, захопили полонених і отримали важливі розвідувальні дані.

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Прапор України на тлі руйнувань від обстрілів РФ (архівне фото)
Спецпризначенці ГУР за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили Кругляківку на ХарківщиніФото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Бійці підрозділу "Братство" у складі спеціального підрозділу "Тимура" Головного управління розвідки міністерства оборони України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України звільнили та зачистили від російських військ село Кругляківка Куп’янського району Харківської області, повідомили в ГУР у п'ятницю, 18 жовтня.

Операція із повернення контролю над Кругляківкою тривала з 7 по 14 жовтня. В ГУР зазначають, що цей населений пункт є "важливим для оборони Куп’янська". "Росіяни у Кругляківці  втратили більше взводу піхоти - загарбників знищено у ближніх боях", - повідомили в управлінні.

Крім того, під час штурму спецпризначенці змогли взяти в полон військових РФ і отримали важливі розвідувальні дані. "Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - додали в ГУР.

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