Сікорський застеріг від тиску на Європу задля угоди з Росією

Незабаром на Європу можуть сильно тиснути задля угоди з РФ, водночас Європа має зробити все, аби покращити позиції Києва на переговорах, заявив глава МЗС Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що на Європу вже незабаром може початися сильний тиск для досягнення угоди з Москвою.

"Однак на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців", - написав глава польського МЗС в Х ввечері 6 січня.

За його словами, Україна заслуговує на справедливий мир, а не на капітуляцію. Тож, продовжив Сікорський, Європа не має накладати "жорсткі часові обмеження на нашу підтримку", адже це заохочуватиме Росію продовжувати воювати. Натомість "ми повинні зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах", наголосив польський міністр.

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Головування Польщі у Раді ЄС

З початку 2025 року представники уряду Польщі шість місяців організовуватимуть та головуватимуть на міністерських зустрічах Європейського Союзу та виступатимуть посередниками в суперечках щодо законодавчих процедур ЄС. Останні пів року у 2024-му у Раді ЄС головувала Угорщина.

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