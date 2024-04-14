У Польщі закликали розблокувати допомогу Ізраїлю та Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після іранської атаки закликав американський Конгрес розблокувати допомогу Ізраїлю та Україні. Він звернувся, зокрема, до спікера Палати представників Майка Джонсона.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після іранської атаки закликав американський Конгрес розблокувати допомогу Ізраїлю та Україні. Про це він написав у неділю, 14 квітня, у соцмережі X, звернувшись, зокрема, до спікера Палати представників Майка Джонсона.

"Браво, Ізраїль, за відбиття величезного іранського повітряного нападу, скоординованого з кількох напрямків. Слід посилити протиракетний потенціал Ізраїлю та направити подібні засоби захисту в Україну. Спікер Джонсон, дозвольте Палаті представників проголосувати за законопроєкт про підтримку Ізраїля та України", - зазначив він.

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Законопроєкт щодо України на розгляді конгресменів

Нагадаємо, Конгрес США з осені 2023 року не може погодити нову військову допомогу Україні. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Тепер цей документ має схвалити Палата представників, де, на відміну від Сенату, більшість мають республіканці.

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