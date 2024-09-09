Сибіга відкликав з Грузії тимчасового повіреного у справах

Через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії" у воєнні часи глава МЗС Андрій Сибіга відкликав тимчасово повіреного у Грузії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного у справах в Грузії Михайла Харишина. Про це він повідомив ввечері у неділю, 8 вересня, на сторінці у Facebook за підсумками наради з послами та генконсулами.

Своє рішення він обґрунтував "повним нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".

"Сьогодні кожен посол має бути граючим тренером, який не чекає вказівок з центру, а діє ініціативно, бере на себе відповідальність та власним прикладом демонструє силу української дипломатії. Я буду підтримувати кожного керівника закордонної дипломатичної установи, який демонструє саме таку енергію та результативність", - наголосив Сибіга.

Також він вніс подання про звільнення заступниці глави МЗС Ірині Боровець та анонсував масштабні зміни у відомстві.

"Буде нова структура міністерства, переглянуті штатні розклади посольств. Ми потребуємо приходу молоді до нас", - зазначив Сибіга.

Це перші кадрові рішення Сибіги на посаді міністра. 5 вересня він замінив на посаді Дмитра Кулебу, який подав у відставку.

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