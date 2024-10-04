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Сибіга після розмови із Блінкеном обіцяє "історичні рішення"

Дмитро Шварц
4 жовтня 2024 р.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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Прапори США та України у Вашингтоні
Голова МЗС України та держсекретар обговорили недавній візит президента Зеленського до СШАФото: Kevin Lamarque/REUTERS

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер, 3 жовтня, провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"У рамках нашого постійного діалогу провів продуктивну телефонну розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном після візиту президента України Володимира Зеленського до США. Ми скоординували подальші кроки, які сприятимуть ухваленню історичних рішень і наблизять нашу перемогу", - повідомив голова МЗС України.

Своєю чергою, американська сторона про деталі розмови не повідомляла.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22-28 вересня перебував із робочим візитом у Сполучених Штатах. За цей час він, зокрема, взяв у часть у засіданні Генасамблеї ООН, а також презентував свій "план перемоги" обом палатам Конгресу США, діючому очільнику держави Джо Байдену та обом кандидатам на пост президента США - Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

1 жовтня видання Financial Times, посилаючись на неназваних європейських дипломатів, у своїй статті стверджувало, що певні українські офіційні особи під час візиту у Нью-Йорк на засідання Генасамблеї ООН минулого тижня були "більш відкриті" до "обговорення можливості домовитися про припинення вогню", навіть якщо російські війська залишаються на українській території. У відповідь на цю публікацію міністр закордонних справ України Сибіга заявив, що принцип "нічого про Україну без України" залишається незмінним, а Київ не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності й суверенітету.

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