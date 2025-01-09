Сіярто: Закриття транзиту суперечить євроінтеграції Києва

Сіярто: Закриття транзиту суперечить євроінтеграції Києва9 січня 2025 р.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто гостро розкритикував законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану, зареєстрований у Верховній Раді України. У цьому контексті угорський міністр нагадав, що майбутнє прийняття України до Євросоюзу потребуватиме й голосу Угорщини.
На своїй сторінці у Facebook у середу, 8 січня, Сіярто заявив про необхідність "звернути увагу українських колег" на існування "прав і є обов'язків". "Реальність полягає в тому, що в ЄС країни-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийняття нових членів. Іншими словами, кожна країна-член повинна проголосувати "за", - нагадав угорський дипломат. Він наголосив, що кожна країна має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії і "ніхто ззовні не може впливати на це". "Ніхто не має права нав'язувати іншій країні більш дорогі, менш безпечні джерела енергії", - продовжив він.
Сіярто: Закриття газових чи нафтових маршрутів суперечить євроінтеграційним очікуванням
Він також висловив переконання, що держава, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або хоче стати членом ЄС, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів. "Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", - попередив Сіярто.
7 січня у Верховній Раді України зареєстрований проєкт закону про заборону транзиту нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Його ініціаторами стали 18 народних депутатів фракції "Європейська солідарність", зокрема й колишній президент України Петро Порошенко. Станом на 9 січня текст законопроєкту на сайті парламенту не опублікований.
1 січня 2025 року було зупинено транспортування російського природного газу територією України, після того, як українська сторона відмовилася переукладати угоду про транзит газу з РФ газотранспортною системою України. Тим часом зараз - на підставі контракту, чинного до кінця 2029 року, - Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до Європи.