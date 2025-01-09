Сіярто: Закриття транзиту суперечить євроінтеграції Києва

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто гостро розкритикував законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану, зареєстрований у Верховній Раді України. У цьому контексті угорський міністр нагадав, що майбутнє прийняття України до Євросоюзу потребуватиме й голосу Угорщини.

На своїй сторінці у Facebook у середу, 8 січня, Сіярто заявив про необхідність "звернути увагу українських колег" на існування "прав і є обов'язків". "Реальність полягає в тому, що в ЄС країни-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийняття нових членів. Іншими словами, кожна країна-член повинна проголосувати "за", - нагадав угорський дипломат. Він наголосив, що кожна країна має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії і "ніхто ззовні не може впливати на це". "Ніхто не має права нав'язувати іншій країні більш дорогі, менш безпечні джерела енергії", - продовжив він.

Сіярто: Закриття газових чи нафтових маршрутів суперечить євроінтеграційним очікуванням

Він також висловив переконання, що держава, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або хоче стати членом ЄС, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів. "Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", - попередив Сіярто.

7 січня у Верховній Раді України зареєстрований проєкт закону про заборону транзиту нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Його ініціаторами стали 18 народних депутатів фракції "Європейська солідарність", зокрема й колишній президент України Петро Порошенко. Станом на 9 січня текст законопроєкту на сайті парламенту не опублікований.

1 січня 2025 року було зупинено транспортування російського природного газу територією України, після того, як українська сторона відмовилася переукладати угоду про транзит газу з РФ газотранспортною системою України. Тим часом зараз - на підставі контракту, чинного до кінця 2029 року, - Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до Європи.