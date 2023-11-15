Сі Цзіньпін приїхав у Сан-Франциско на зустріч з Байденом

Лідер Китаю приїхав у США вперше з 2017-го. Він зустрінеться з американським президентом на саміті Азійсько-Тихоокеанського співробітництва. Експерти очікують обговорення, зокрема, війни в Україні, але без проривів.

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть в середу, 15 листопада, особисту зустріч у Сан-Франциско - першу за останній рік. Переговори відбудуться в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

За повідомленням китайського агентства Xinhua, Сі прибув у Сан-Франциско напередодні ввечері. Цього ж дня в місті приземлився літак Байдена.

Це перший візит Сі до США з 2017 року, коли президентом був Дональд Трамп.

Крім США і Китаю, у саміті АТЕС візьмуть участь представники ще 19 країн. За повідомленням представника Державного департаменту Метта Мюррея, Росію на саміті представлятиме віцепрем'єр-міністр Олексій Оверчук, який перебуває під санкціями Європейського Союзу, але не США, на відміну від більшості вищого керівництва РФ.

Експерти не чекають проривів

Напередодні Байден заявив, що США не прагнуть дистанціюватися від Китаю, а хочуть поліпшення відносин. "Ми не намагаємося відмежуватися від Китаю. Ми намагаємося змінити стосунки на краще", - сказав він журналістам у Білому домі перед вильотом до Сан-Франциско.

Відповідаючи на запитання про те, чого він сподівається досягти на зустрічі, Байден сказав, що хоче "повернутися до нормального перебігу відносин, мати можливість взяти телефон і поговорити один з одним у разі кризи, мати можливість переконатися, що наші військові сили, як і раніше, підтримують контакт один з одним".

Опитані агентством Reuters експерти очікують, що на зустрічі обговорюватимуть глобальні питання, зокрема, конфлікт на Близькому Сході, війну Росії проти України, зв'язки Північної Кореї з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торговельно-економічні відносини. Вони очікують, що Байден також закличе Китай використоати свій вплив на Іран, щоб не розширювати конфлікт на Близькому Сході.

Водночас експерти не очікують перезавантаження відносин або якихось грандіозних угод, які кардинально змінять ставлення країн одна до одної. "Ми, як і раніше, перебуваємо в стані тривалої конкуренції і напруженості. Не буде ніяких великих проривів, не буде ніяких реальних змін по суті", - сказав Річард Фонтейн з вашингтонського Центру нової американської безпеки (CNAS).