 Швейцарці на референдумі підтримали узаконення одностатевих шлюбів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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Новини

Швейцарці на референдумі підтримали узаконення одностатевих шлюбів

Понад 60 відсотків швейцарців на референдумі підтримали узаконення одностатевих шлюбів, свідчать попередні дані. Уряд країни має визначити, коли зміни до закону наберуть чинності.

Демонстрація на підтримку одностатевих шлюбів у Женеві

Демонстрація на підтримку одностатевих шлюбів у Женеві, 11 вересня 2021 року

Швейцарія стала однією з останніх країн Західної Європи, в якій підтримали узаконення одностатевих шлюбів . Про це свідчать попередні результати проведеного у неділю, 26 вересня, референдуму.

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Згідно з прогнозом соціологічного інституту gfs.bern, оприлюдненим за пів години після закриття дільниць для голосування, 64 відсотки учасників референдуму підтримали узаконення одностатевих шлюбів. Похибка становить два відсотки і не може вплинути на остаточний результат. Уряд країни ще має визначити, коли відповідні зміни до закону наберуть чинності, зазначає інформагенція dpa.

Опоненти "шлюбу для всіх" намагалися переконати жителів Швейцарії проголосувати проти фотографіями дітей, які плачуть. Вони стверджували без будь-яких наукових підстав, що дітям важко жити в ЛГБТ-сім'ях. Також противники одностатевих шлюбів виступали проти дозволу для одностатевих пар усиновлювати дітей і доступу лесбійських пар до банку сперми.

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