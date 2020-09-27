 Швейцарці на референдумі не підтримали глобальну ″відповідальність концернів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2020

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Швейцарці на референдумі не підтримали глобальну "відповідальність концернів"

Швейцарці на референдумі відмовилися покладати на місцеві компанії відповідальність за дії "ланцюжка постачальників" за кордоном, а також забороняти інвестиції у виробників зброї.

Постер на підтримку ініціативи щодо відповідальності бізнесу

Постер на підтримку ініціативи щодо відповідальності бізнесу

Жителі Швейцарії на референдумі у неділю, 29 листопада, не підтримали винесені на голосування дві ініціативи. Перша з них стосувалася так званої "відповідальності концернів" при здійсненні діяльності за межами країни.

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Представники лівого табору, які були ініціаторами даного питання, вимагали поширити практику правової відповідальності зареєстрованих у країні компаній щодо дотримання швейцарських стандартів у сфері захисту прав людини, екології, тощо на діяльність фірм за межами країни, повідомляє агентство новин dpa.

Ця ініціатива передбачала, що швейцарські компанії мають нести відповідальність за дотримання стандартів у всьому так званому "ланцюжку постачання" за кордоном, враховуючи дочірні компанії, постачальників і партнерів по бізнесу.

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Незважаючи на те, що більшість учасників референдуму (50,7 відсотка) підтримала ініціативу, вона не пройшла через особливості місцевого законодавства, яке вимагає так званої "подвійної більшості". Тобто, для внесення змін у законодавство простої більшості голосів на референдумі недостатньо. Необхідно ще, щоб зміни підтримала більшість кантонів. У цьому випадку більшість кантонів, переважно німецькомовні, була проти. 

На підтримку ініціативи виступали понад 130 церковних, благодійних, екологічних та правозахисних організацій.

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Натомість різко проти такої відповідальності компаній виступав уряд і швейцарська асоціація бізнес-спільноти Economiesuisse, де цю ініціативу розцінили як занадто радикальну і таку, що не відповідає реальності.  

Друге питання, яке виносилося на референдум і теж не здобуло необхідної підтримки, стосувалося заборони інвестицій з боку центробанку країни, а також страхових і пенсійних фондів у компанії, у яких понад 5 відсотків обороту припадає на товари військового призначення. Проти цієї ініціативи виступили 57,5 відсотка тих, хто проголосував.

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