Швейцарія організує конференцію донорів задля відновлення України

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91-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 25 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
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На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 25 травня (час київський).
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У липні Швейцарія організує конференцію донорів для відбудови України. Як повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс під час Всесвітного економічного формуму в Давосі, разом з українським колегою Зеленським вони відправили запрошення 40 країнам та 18 міжнеароднеим організаціям, пише Reuters.