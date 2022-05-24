 Швейцарія організує конференцію донорів задля відновлення України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2022

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Новини

Швейцарія організує конференцію донорів задля відновлення України

91-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 25 травня.

ЄС підтримає ініціативу Швейцарії

ЄС підтримає ініціативу Швейцарії

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за 24 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 25 травня (час київський).

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У липні Швейцарія організує конференцію донорів для відбудови України. Як повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс під час Всесвітного економічного формуму в Давосі, разом з українським колегою Зеленським вони відправили запрошення 40 країнам та 18 міжнеароднеим організаціям, пише Reuters.

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Чому армії Росії не перемогти українців? (24.05.2022)

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Докладно

Олаф Шольц

Шольц: Німеччина не змириться з війною РФ проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав ексклюзивне інтерв'ю DW під час свого візиту до країн Африки.  

Крісталіна Георгієва

Світу не загрожує глобальна рецесія - глава МВФ

За прогнозами МВФ, у 2022 році на тлі війни Росії проти України зростання світової економіки становитиме 3,6 відсотка.  