Швейцарія організує конференцію донорів задля відновлення України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 25 травня (час київський).

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У липні Швейцарія організує конференцію донорів для відбудови України. Як повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс під час Всесвітного економічного формуму в Давосі, разом з українським колегою Зеленським вони відправили запрошення 40 країнам та 18 міжнеароднеим організаціям, пише Reuters.