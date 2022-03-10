Шредер поїхав до Москви на зустріч з Путіним - ЗМІ

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.



Хроніки 24 лютого - першої половини дня 10 березня читайте тут.



DW стежить за подіями середи, 10 березня, з 14.00 (час київський)



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За інформацією німецького видання Spiegel, президент України Володимир Зеленський має відеозв'язком виступити з промовою в німецькому Бундестазі 17 березня, у наступний четвер. Дату ще офіційно не підтверджено.

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У Версалі розпочинається неформальний саміт ЄС, який триватиме два дні. На ньому глави держав і урядів країн ЄС обговорять агресію Росії проти України, укріплення європейської оборони, посилення енергетичної незалежності та зміцнення економіки. "Ми повинні позбутися залежності від російських викопних енергоносіїв. І для цього потрібні величезні інвестиції у відновлювану енергетику. Це також стратегічні інвестиції у нашу безпеку та незалежність, це створює робочі місця вдома", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), прибувши на саміт. "Ми також точно обговоримо Україну як частину нашої європейської сім'ї. Ми хочемо вільної та демократичної України, з якою ми поділяємо спільну долю", - фон дер Ляєн.

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Російські війська та озброєні угруповання самопроголошеної "ЛНР" намагаються потрапити на територію газокомпресорних станцій Новопсков в Луганській та Куп’янськ в Харківській області, а також втрутитися в роботу об’єктів ГТС. Про це заявляє "Оператор ГТС України". В компанії наголосили: таке втручання створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

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НАЕК "Енергоатом" повідомляє, що російські військові, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією. Окрім того, за даними компанії, вони обговорюють наміри спрямувати електроенергію, яку виробляє АЕС, на окуповані Крим та Донбас. "Насправді це фізично неможливо зробити", - зазначають у "Енергоатомі".

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Cтаном на середу, 9 березня, Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 1506 жертв серед цивільного населення України. 549 з них вбито і 957 людей поранено.

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Через державний додаток "Дія" зібрали 120 мільйонів гривень допомоги українській армії, повідомляє віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформацій України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. "Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть на фонд "Повернись живим", - написав він.

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Офіційний Пекін вперше використав слово "війна" щодо російського вторгнення в Україну. Державне телебачення Китаю CCTV цитує слова глави МЗС Китаю Вана I: "Ми сподіваємось, що бойові дії та війна закінчаться якомога швидше". Він сказав це під час відеоконференції з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном. Ван також закликав усі сторони конфлікту заспокоїтись та залучити додаткові заходи для припинення ескалації в Україні, повідомляє CCTV.

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З Ізюма евакуювали близько двох тисяч осіб. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Людей вивезли за допомогою 44 автобусів. "Для евакуйованих за їхнім бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра", - написав Синєгубов у своєму Telegram. Також голова Харківської обласної військової адміністрації повідомив, що до Ізюма вдалося доставити гуманітарний вантаж із харчовими продуктами та речами першої потреби.

++16.34++

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) перебуває у Москві, аби зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним та виступити посередником з метою припинення війни в Україні, повідомляє видання POLITICO із посилання на джерела, близькі до Шредера. Його вважають близьким другом Путіна. Німецький таблоїд Bild пише, що про посередництво Шредера начебто попросив український уряд, а уряд ФРН поінформований про це не був.

++16.23++

Студентів 26 країн світу евакуйовано потягом до Польщі, повідомляє Державна прикордонна служба України. За її інформацією, прикордонники оформили потяг Львів - Перемишль, яким виїхали з України до Польщі 768 іноземців. У повідомленні не зазначено, скільки серед них студентів. Ідеться про громадян Афганістану, Бангладеш, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Еквадору, Зімбабве, Йорданія, Лівану, Монголії, Нігерії, Пакистану, Палестини, РФ, Сирії, Сомалі, Судану, Сінгапуру, Таджикистану, Тунісу, Туркменістану, Узбекистану, Франції, Індії та Італії.

++16.16++

Уряд Берліна називає розміщення українських біженців найбільшим викликом для німецької столиці. Тому було вирішено відкрити центр прибуття і розподілу новоприбулих втікачів від війни в Україні в колишньому аеропорту "Теґель". Крім того, розглядається можливість залучення для цих самих цілей колишнього аеропорту "Темпельгоф" та експоцентру, повідомила бургомістерка міста Франциска Ґіффай. За її словами, днями мають з'явитися ще п'ять центрів розміщення біженців з України на загалом 2000 місць.

++16.03++

Німецький модний бренд Hugo Boss закриє свої торгові точки у Росії, а також зупинить там онлайн-продажі у цій країні. Водночас бренд продовжуватиме платити зарплати двом сотням своїх російських співробітників. Іще одна німецька фірма - найбільша у світі туристична компанія TUI - відкликала права на бренд у TUI Росія. TUI Group з 2021 року не мала акцій TUI Росія, але російська компанія мала права на використання цієї назви в Росії, Білорусі, Україні, Казахстані та Узбекистані.

++15.41++

Українські вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він зазначив, що чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця в умовах дистанційної роботи. "Педагогічні працівники цілком правомірно з використанням дистанційних технологій можуть здійснювати педагогічну діяльність, перебуваючи за межами України", - написав він у Facebook.

++15.30++

Президент України Зеленський підписав закон, який дозволяє примусово вилучати власність РФ та її резидентів. "Примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України та українського народу", - ідеться у тексті закону. Рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ ухвалюється РНБО та вводиться в дію указом президента.

++15.24++

Володимир Зеленський доручив українському уряду розробити програму відновлення міст. "Для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму. Для відновлення. Я вже доручив уряду розпочати розробку", - сказав він у відеозверненні. "Чернігів і Суми, Охтирка й Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі міста, в які приходило зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення", - заявив він, додавши: "Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проєкти. Для кожного міста!"

++15.21++

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що на зустрічі в Анталії глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби й Сергія Лаврова обговорювалися, зокрема, перспективи зустрічі президента РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського. Також глава МЗС Туреччини повідомив, що Київ розглядає Туреччину як один із можливих гарантів режиму стійкого припинення вогню в Україні. Чавушоглу додав, що роботі гуманітарних коридорів в Україні нічого не має заважати.

++15.10++

Український президент Володимир Зеленський заявив про намір України наполягати на застосуванні санкцій та притягненні до відповідальності російських пропагандистів за перекручування інформації про війну. "Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви відповідатимете так само, як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб, ми зробимо все, щоб конфіскували її скрізь, де б вона не була", - заявив Зеленський.

Майдан Незалежності в Києві, фото 9 березня

++14.50++

Росія змінила тактику і перейшла до "сирійського варіанту" - оточення та терору міст, вважає радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. "Після вчорашнього удару російської авіації по пологовому будинку №2 у Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику і, не в змозі завдати поразки нашим Збройним силам та іншим силам оборони на полі бою, перейшов до так званого сирійського варіанту, тобто оточення і терору великих і маленьких міст для того, щоб заподіяти більше страждань та (чинити) якнайсильніший психологічний вплив на наше цивільне населення", - сказав він.

++14.30++

Вступ України до Євросоюзу не є "темою завтрашнього дня", заявив держсекретар з питань Європи при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон. "Це займе ще певний час", - зазначив він, коментуючи заявку Києва на вступ до ЄС.

++14.21++

В українській столиці залишилося приблизно два мільйони киян, виїхав кожен другий, повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, наразі Київ перетворився на фортецю. "Кожна вулиця, кожен будинок... зміцнюються, територіальна оборона приєднується. Навіть люди, які у своєму житті ніколи не мали наміру змінювати одяг, нині вони в уніформі з автоматами в руках. Це і музиканти, і актори, представники різних професій", - зазначив Кличко.