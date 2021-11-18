Show must go on: наслідки розслідування "Вагнергейту"

Розслідувальна група Bellingcat у середу, 17 листопада, опублікувала власне розслідування щодо операції українських спецслужб із затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Звіт детально розповідає про залаштунки цієї операції, але не дає відповіді на запитання: чи був її зрив результатом цілеспрямованих дій керівництва країни, зокрема, президента Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака. Це питання вже понад рік турбує українське суспільство та стало предметом розгляду тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України, яка також не знайшла підтвердження витоку інформації з української сторони.

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Зеленський та Єрмак непричетні?

Про те, що ані Зеленський, ані Єрмак не причетні до зриву операції, не втомлюються повторювати у пропрезидентській фракції "Слуга народу" та в Офісі президента. Андрій Єрмак "не відповідає за роботу розвідки і тим більше не керує будь-якими оперативними процесами", наголосив у коментарі DW його радник Михайло Подоляк.

А голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія слушно аргументує, що, мовляв, ні українська ТСК, ні Bellingcat не підтвердили провину української влади у зриві операції щодо затримання вагнерівців. "Згідно із законом про розвідку, накази головам органів розвідки може віддавати лише президент чи міністр оборони", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24". Самі ж Зеленський та Єрмак публічно результати розслідування не коментували.

Андрію Єрмаку закидають причетність до зриву операції з затримання вагнерівців

Справді, у звіті Bellingcat йдеться про те, що зриву операції передувала зустріч, на якій були присутні, зокрема, тодішній керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Василь Бурба, заступник голови СБУ Руслан Баранецький та Андрій Єрмак. І на цій зустрічі, як повідомив розслідувачам Бурба, Єрмак запропонував на тиждень перенести операцію через острах зірвати перемир'я на Донбасі. За словами колишнього очільника ГУР, компромісом стало перенесення операції на чотири дні. Проте, як підкреслюють розслідувачі, знайти підтвердження цих двох розмов між керівниками розвідки та Офісу президента їм не вдалося.

Сам Зеленський під час цієї розмови не був присутній, стверджує Бурба. Але саме президент допустив службову недбалість, допустивши до розмови щодо операції осіб, які не мали бути присутні, зокрема, Єрмака, переконаний народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв. "Це вже підстава для порушення кримінальної справи. А якщо далі розслідувати, то можемо вийти на статтю про державну зраду. Але встановити, хто саме "зливав" спецоперацію, не маючи доступу до джерел в ОП, вкрай важке завдання", - каже він у розмові з DW.

Безрезультатна ТСК

Опозиційні фракції парламенту - "Голос", "ЄС", "Батьківщина" - не допустять, щоб "Вагнергейт" опинився "під килимом", пообіцяла у розмові з DW депутатка від фракції партії "Голос", яка очолює цю партію. "Я вважаю, що зрада могла бути. У рамках українського законодавства ми маємо створити ще одну ТСК, отримати нормальну доповідь. Треба допитати всіх учасників подій - Бурбу, Єрмака", - переконана вона.

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Опитані DW представники "ЄС" і "Батьківщини" також сходяться на думці про необхідність продовжити розслідування в новій ТСК. Зокрема, народний депутат фракції "Батьківщина" та ексглава СБУ Валентин Наливайченко зазначив, що існуюча ТСК не дала відповіді на жодне питання і тому має бути розформована. "Натомість треба створити нову ТСК з прозорою роботою. Вона має публічно заслухати всі сторони. Зокрема, президент, керівник його офісу та інші високопосадовці мають дати відповідь під присягою і письмово. Нова ТСК має отримати ці відповіді і передати далі до генпрокуратури для з'ясування правових наслідків", - зазначив він.

Своєю чергою народний депутат від фракції "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич згоден продовжувати розслідування як в рамках нової, так і в існуючий ТСК. "Ми можемо переглянути нові факти, які ще не були досліджені у вже діючій ТСК. Можемо говорити про створення нової ТСК. Ми не заперечуємо нічого", - каже він у розмові з DW. Але, Шуфрич переконаний, що неодмінно слід заслухати оточення президента та після отримання інформації від них ухвалити рішення щодо запрошення до надання свідчень самого президента, додав він.

"Вагнергейт" житиме і після зміни влади?

Утім, в успіху розслідування за президенства Зеленського сумнівається Ар'єв. "Фактично всі правоохоронні органи - під контролем Зеленського, в тому числі ТСК, в якій переважна більшість - "слуги народу". У ТСК проігнорували заклики опитати Зеленського, Єрмака, генпрокурорку Ірину Венедіктову. Тобто не залишилося жодних органів, які мали б довіру і повноваження для розслідування", - каже він.

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Водночас він переконаний, що справа щодо зриву операції з затримання вагнерівців не має часу давності, тому, коли влада в Україні зміниться, правоохоронні органи вже не будуть підконтрольні Зеленському і повернуться до розслідування цієї історії.