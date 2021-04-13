Шотландцям дозволили їздити країною і зустрічатися надворі

У Шотландії починаючи з п'ятниці, 16 квітня, послаблено жорсткі обмеження на приватні зібрання та контакти між людьми, які діяли протягом кількох останніх місяців задля стримування поширення коронавірусу.

Зокрема, шотландцям дозволили збиратися надворі у компанії до шести осіб, а також подорожувати всередині країни, наприклад, для відвідування членів родини або друзів, повідомляє агенція dpa. До цього мешканцям Шотландії заборонялося без поважної причини виїжджати за межі регіону проживання.

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Послаблення обмежень очікувалося пізніше цього місяця, утім, про те, що вони набудуть чинності вже з п'ятниці, повідомила раніше цього тижня очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен. За її словами, покращення епідеміологічних даних у Шотландії не означає, що потрібно втрачати пильність, утім, дає "дещо більше вільного простору" для нормалізації суспільного життя.

Заплановано, що починаючи з 26 квітня в Шотландії знову запрацюють непродовольчі магазини, спортзали та музеї. Утім, зустрічі з людьми, які не проживають під одним дахом, як і раніше, будуть дозволені лише надворі.

Покращення ситуації з COVID-19 Великобританії

На тлі зменшення рівня захворюваності коронавірусні обмеження з 12 квітня були послаблені також й на території Англії, де, зокрема, дозволили відкритися непродовольчим магазинам, перукарням та пивним на відкритому повітрі. За офіційними даними, у Шотландії нині приблизно кожен 500-й житель інфікований коронавірусом, у Англії - приблизно кожен 480-й. А кількість випадків позитивних тестувань на коронавірус протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення по усій території Великобританії становить 28.

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У Великобританії перше щеплення від коронавірусу отримали близько 33 мільйонів осіб - більш ніж половина дорослого населення країни. Понад 8,5 мільйона осіб отримали дві дози вакцини від COVID-19.

Завдяки покращенню епідеміологічної цитуації Сполучене Королівство 16 квітня було викреслено німецьким Інститутом імені Роберта Коха зі списку країн світу, у яких є високим ризик інфікуватися коронавірусом. Щодо осіб, які в'їжджають до ФРН з країн з цього списку, діють особливі вимоги, як-то необхідність пред'явити негативний тест на коронавірус та вимога перебувати на домашньому карантині протягом певного часу - зазвичай, протягом десяти днів.

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