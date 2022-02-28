Шостий день війни (фотогалерея)

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Російське вторгнення в Україну. День шостий. Під обстріли дедалі частіше потрапляють цивільні об'єкти.
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