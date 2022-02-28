 Шостий день війни (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.03.2022

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Політика й суспільство

Шостий день війни (фотогалерея)

Російське вторгнення в Україну. День шостий. Під обстріли дедалі частіше потрапляють цивільні об'єкти.

  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Харків, друге за величиною місто України, у понеділок, 28 лютого, зазнало масованого обстрілу з боку російської артилерії. На фото - наслідки обстрілу 1 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Руйнування в Харкові 1 березня - уранці на шостий день російського вторгнення в Україну. Президент України Володимир Зеленський назвав удар по центру цього міста "неприхованим тероризмом".

  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Усередині будівлі державної адміністрації Харкова, 1 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Згоріла БМП Збройних сил України біля будівлі однієї зі шкіл Харкова, 28 лютого.

  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Зруйнована будівля школи в житловому районі неподалік від центру Харкова, 1 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Президент Володимир Зеленський підписав у Києві заяву на вступ України до Євросоюзу, 28 лютого.

  • Ахтирка

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Територія української військової частини в Ахтирці, Сумська область. Внаслідок обстрілу, за даними місцевої влади, тут загинуло 70 військовослужбовців.

  • Іванків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Колона російської військової техніки рухається в бік Києва в районі селища Іванків. Супутниковий знімок, 28 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Контрольний пункт на проспекті, що веде в центр Києва, 28 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Автомобілі, що згоріли у дворі житлового району на околиці Києва, 28 лютого.

  • Львів

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Добровольці у Львові готують маскування для позицій захисників України.

  • Київ

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Підвал дитячої лікарні в Києві, який став бомбосховищем для пацієнтів. 28 лютого.

  • Болонья

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Пункт збору допомоги для жителів України у храмі української греко-католицької церкви San Michele dei Leprosetti в італійському місті Болонья, 28 лютого.

  • Серет

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Біженці на українсько-румунському кордоні, 28 лютого.

  • Берлін

    Війна в Україні - 01.03.2022

    "Зупиніть війну!" - графіті художниці Еме Фрітінкер (Eme Freethinker) у Берліні.

  • Сідней

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Сіднейська опера в Австралії в кольорах національного прапору України.

    Автор: Микола Пермяков


  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Харків, друге за величиною місто України, у понеділок, 28 лютого, зазнало масованого обстрілу з боку російської артилерії. На фото - наслідки обстрілу 1 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Руйнування в Харкові 1 березня - уранці на шостий день російського вторгнення в Україну. Президент України Володимир Зеленський назвав удар по центру цього міста "неприхованим тероризмом".

  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Усередині будівлі державної адміністрації Харкова, 1 березня.

  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Згоріла БМП Збройних сил України біля будівлі однієї зі шкіл Харкова, 28 лютого.

  • Харків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Зруйнована будівля школи в житловому районі неподалік від центру Харкова, 1 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Президент Володимир Зеленський підписав у Києві заяву на вступ України до Євросоюзу, 28 лютого.

  • Ахтирка

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Територія української військової частини в Ахтирці, Сумська область. Внаслідок обстрілу, за даними місцевої влади, тут загинуло 70 військовослужбовців.

  • Іванків

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Колона російської військової техніки рухається в бік Києва в районі селища Іванків. Супутниковий знімок, 28 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Контрольний пункт на проспекті, що веде в центр Києва, 28 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Автомобілі, що згоріли у дворі житлового району на околиці Києва, 28 лютого.

  • Львів

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Добровольці у Львові готують маскування для позицій захисників України.

  • Київ

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Підвал дитячої лікарні в Києві, який став бомбосховищем для пацієнтів. 28 лютого.

  • Болонья

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Пункт збору допомоги для жителів України у храмі української греко-католицької церкви San Michele dei Leprosetti в італійському місті Болонья, 28 лютого.

  • Серет

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Біженці на українсько-румунському кордоні, 28 лютого.

  • Берлін

    Війна в Україні - 01.03.2022

    "Зупиніть війну!" - графіті художниці Еме Фрітінкер (Eme Freethinker) у Берліні.

  • Сідней

    Війна в Україні - 01.03.2022

    Сіднейська опера в Австралії в кольорах національного прапору України.

    Автор: Микола Пермяков


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