 Шольц впевнений, що Путін не виграє війну проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

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Новини

Шольц впевнений, що Путін не виграє війну проти України

У телезверненні з нагоди 77-ї річниці закінчення Другої світової війни канцлер ФРН запевнив Україну в тому, що Німеччина й надалі підтримуватиме її у боротьбі з російським агресором.

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц

У річницю закінчення Другої світової війни канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Україні подальшу підтримку у боротьбі з Росією, яка розв'язала проти неї війну. Надаючи допомогу Україні, Німеччина вперше у своїй історії "надіслала зброю до зони бойових дій", а також "ретельно продумала" постачання важкої техніки, заявив Шольц у телевізійному зверненні до громадян у неділю, 8 травня.

"Ми продовжуватимемо це робити", - запевнив глава німецького уряду і додав, що не має сумнівів у тому, що "Путін війну не виграє".

"Боляче спостерігати нову війну у Європі"

"Для мене 8 травня - абсолютно особливий день", - наголосив Шольц, маючи на увазі закінчення Другої світової війни. Мить, якої 77 років тому стихли звуки зброї, можна порівняти з "тишею на цвинтарі", зазначив канцлер. "Мільйони людей вбили у їхніх містах та селах, у концентраційних таборах чи таборах смерті. Цей злочин проти людства вчинили німці", - нагадав він.

"Тим болючіше" спостерігати, як сьогодні "груба сила знову порушує закон у центрі Європи - як російська армія вбиває чоловіків, жінок та дітей в Україні, руйнує міста і навіть нападає на біженців", - наголосив Шольц.

Той факт, що президент Росії Володимир Путін навіть прирівнює "свою агресивну варварську війну до боротьби з націонал-соціалізмом", є "фальсифікацією історії і ганьбою", зазначив Шольц. Путін хоче "підпорядкувати собі Україну, знищити її культуру та самобутність", констатував далі глава уряду ФРН.

"Німеччина захищатиме закон і свободу"

Той факт, що зараз у Європі знову йде війна, може означати для Німеччини лише одне: вона захищатиме закон і свободу - "на боці тих, кого атакували", наголосив Шольц. "Ми підтримуємо Україну у боротьбі проти агресора", - висловив позицію Німеччини глава її уряду. Крім постачання зброї, він також згадав про підтримку України з боку Німеччини безпрецедентними санкціями проти Росії та прийомом українських біженців.

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У своєму телезверненні Шольц також висловив побоювання, що війна може поширитися за межі України і що "мир може опинитися під загрозою і в нашій країні". На його думку, було б "неправильно просто відмахнутися від цього". Але "страх не має паралізувати нас", застеріг політик. Водночас він попередив про свою тверду позицію: підтримуючи Україну, "ми не зобов'язані робити абсолютно все, що вимагає той чи інший бік".

Відповідно до політики "чотирьох принципів"

Шольц наголосив, що надалі він керуватиметься чотирма принципами: жодних односторонніх дій Німеччини – лише у координації з партнерами по НАТО; збереження власної обороноздатності Німеччини; не проводити жодної політики, що зашкодить Німеччині "і нашим партнерам більше, ніж Росії"; і, по-четверте, він не ухвалить жодного рішення, "яке перетворить НАТО на учасника війни". "Те, що більше не повинно бути світових воєн - і особливо між ядерними державами, - це теж урок 8 травня", - переконаний канцлер.

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"Коли і як закінчиться жорстока війна Росії проти України", Шольц не ризикнув припускати, уім додав: "Однак зрозуміло одне: миру під диктатом Росії не буде. Українці не підуть на це - і ми також".

Шольц висловив "глибоку впевненість" у тому, що Україна вистоїть і що свобода та безпека переможуть - "так само, як 77 років тому свобода і безпека перемогли рабство, насильство та диктатуру". І спадщина 8 травня полягає в тому, щоб кожен зробив у це свій посильний внесок, підкреслив у своєму відеозверненні канцлер ФРН Олаф Шольц. 

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